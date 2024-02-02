本报记者 齐 慧

原标题：国内首座医用同位素堆开建

近日，全球功率最高溶液型医用同位素堆——中核集团中国核动力研究设计院医用同位素试验堆在四川省乐山市夹江县正式开工建设。据悉，这是国内首座医用同位素专用生产堆，预计2027年建成投产。

医用同位素是核医学诊疗的基础，广泛应用于对各种重大疾病的诊断治疗上。

“长期以来，一些欧美国家牢牢把握医用同位素话语权，我国医用同位素绝大部分依赖进口。”核动力院党委书记王丛林说，受限于医用同位素产业发展，我国核医学应用水平与发达国家存在明显差距。

从核医学诊疗频次、人均拥有核医学仪器数量和放射性药物使用量来看，欧美日等发达国家是我国的几十倍。在发达国家，约五分之一的患者需要用到医用同位素，而我国目前在这一领域的局面却堪忧。

“建设医用同位素堆，是一件势在必行的事，我们不得不做。”核动力院副院长许余说。

此次开建的医用同位素堆作为全球功率最高的溶液型医用同位素生产堆，投运后可实现钼—99、碘—131两种医用同位素分别达10万居里和2万居里的年生产能力，带动下游产业集群发展；将对我国癌症诊断、治疗带来重大变化，并解决两种同位素长期依赖进口、受制于人的“卡脖子”问题，满足国内数千万人次的核医学诊断与治疗需求。

目前，我国医用同位素研发主要依靠工程研究堆，但由于其还肩负着其他任务，生产医用同位素能力十分有限。反观需求方，医用同位素及其化合物市场需求量每年以25%至30%幅度增长。反应堆极为有限的生产规模根本无力满足持续增长的市场需求。

不仅在国内，在国际市场上也同样面临供应难题。近年来医用同位素全球供应依赖于加拿大、荷兰、比利时、法国、南非、澳大利亚等国家和地区的少数几个医用研究堆，多数已超期服役，且面临维护成本高、废物难解、安全风险等一系列问题。由此可见，建设新型医用同位素生产堆，在缓解国内供需紧张的同时，还将为“抢滩”国际市场创造有利条件。

医用同位素堆项目总设计师李庆说，医用同位素堆以硝酸铀酰水溶液作为燃料，同时硝酸铀酰水溶液也是生产同位素的靶料，固有特性决定了其在核安全和环境保护领域具备远超常规反应堆的先天优势。“医用同位素堆参数低，功率也低，所以安全性更高。”

此外，医用同位素堆建堆成本是普通堆的三分之一，燃料消耗量是现有技术的千分之四。

(责编：方经纶、陈键)

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