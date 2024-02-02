本报记者 刘 瑾

原标题：搭建农业生产综合服务平台

湖南省湘潭市湘乡市龙洞镇泉湖村农机技能比赛现场。湖南省供销合作社农业社会化服务大联盟通过举行拖拉机犁田、旋耕机翻耕、植保无人机飞防等农机技能比赛提升农业服务水平。新华社记者 陈泽国摄

近日，位于内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区浩翔酒店一层的供销合作社生鲜店正式开业。这是呼和浩特市供销合作社实体门店首次入驻赛罕区，实现了供销生鲜便利店多点位布局。

呼和浩特市供销合作社实体门店快速发展，反映了供销合作社系统主动服务大局、在全面推进乡村振兴中进一步发挥其独特作用。日前，中华全国供销合作总社党组书记、理事会副主任韩立平在中华全国供销合作总社第七届理事会第六次全体会议中提到，2023年，全国供销合作社系统紧紧围绕服务全面推进乡村振兴、加快农业农村现代化、加快建设农业强国，勇于担当、主动作为，各项工作取得新进展、新成效。

畅通农资供应“最后一公里”

春耕备耕，农资先行。1月26日，武汉供销现代农业集团有限公司与武汉市东西湖区供销联社签订农资链战略合作协议，将提升企业市场竞争力和服务水平。

现代农业集团相关负责人向记者介绍，2024年，将加大对东西湖临空小镇农业服务有限公司扶持力度，全面推进农资标准化供应，建强区—街—社区“网格化”监管体系，打造以44家农资网点为支撑、农业企业（合作社）统购为补充的“放心农资”经营配送网络。优化农资储销联合机制，与区农业农村局合作筹建1个“平急两用”综合性物资储备中心，落实每年2000吨区级化肥储备任务。不断提升保障农业生产应急保供能力，力争到2025年底，化肥市场占有率提升至95%以上。

作为我国农资流通主渠道，全国供销合作社系统通过遍布全国的4200多家农资经营企业、6万多个庄稼医院、超1.7万个生产性为农服务中心，依托县乡村三级流通服务网络，畅通农资供应服务“最后一公里”，有效保障农民用肥需求。

聚焦服务保障国家粮食安全，供销系统全力做好农资供应工作。2023年，供销总社成立工作专班，召开全力保障农资供应工作电视电话会议，全系统分层级公布农资保供重点企业名单，有序投放1000多万吨国家和省级商业储备肥，在春耕、三夏、秋冬种等重要农时有效保障了农业生产用肥需求。

韩立平表示，2024年，供销合作社系统要健全农资保供工作机制，切实发挥工作专班作用，推动加快建立涵盖大型农资生产、流通企业的全国农资保供平台，做好重要农时的农资储备调运和市场供应等工作。同时，深入实施“绿色农资”升级行动，持续推进试点工作，认真落实《全国供销合作社农资网络体系建设专项规划（2024—2028年）》，加快健全农资经营网络，完善重要节点和粮食主产区农资仓储设施。

构建现代农业经营体系

位于山东日照市东港区三庄镇的日照万亩黄桃基地，是山东省区市三级供销社联合创办的果园托管示范园。基地大力推行机械化作业，通过采取化肥联采直供直施、无人机飞防、水肥一体化等措施，基地生产成本降低30%，化肥、农药用量降低20%以上，果品质量和市场竞争力大幅提升，环境污染也大大降低。

“我们观摩了万亩黄桃基地龙泉官庄千亩片区和战家沟千亩片区，了解了供销合作社开展桃园托管服务的模式及成效，知晓了日照市供销合作社探索的乡村振兴新模式。”山西运城市供销合作社杨靓告诉记者。

日照是山东省重要的粮油、茶叶、蚕茧、水产品、中药材产地。从田间地头到百姓餐桌，日照市供销系统不断创新打法，在农资保供、土地托管、农产品流通等层面积极开拓新模式、新途径。

山东省供销合作社党组书记、理事会主任张传忠表示，近年来，山东省供销合作社始终聚焦服务“三农”工作大局，着力推动合作经济稳妥发展、流通经济跨越发展、信用经济安全发展、组织建设加快发展、社有企业健康发展。

供销系统因地制宜开展农业社会化服务。韩立平表示，2023年，供销合作社系统在坚持农村基本经营制度和农民自愿、增加农民收入的前提下，因地制宜开展土地托管、测土配方施肥、节水灌溉、智慧农业等农业社会化服务，促进了农业节本增效和粮食稳产增产。

围绕服务保障国家粮食安全，构建供销合作社现代化农业服务体系。韩立平表示，2024年，将持续深化供销合作社综合改革，着力推动高质量发展，不断提升为农服务能力和水平，加快成为服务农民生产生活的综合平台。全力做好农资供应，加快健全农资经营网络；推动农业社会化服务提质扩面，打造区域性为农服务平台；做好粮油和棉花购销工作，提高社有棉花企业稳健经营能力。

拓宽增收致富渠道

“长顺鸡蛋”“铜仁小花生”“湄潭茶叶”“紫云红芯红薯”……这些贵州山珍搭乘“832快车”跨山越海，正源源不断销往全国各地。

“入驻‘832平台’，我们的产品好卖得很哩！”贵州助农哥农业产业发展有限公司总经理夏再欢说，公司主打产品是长顺县土鸡蛋和绿壳鸡蛋。2022年8月，经过产地产品核准、产品标签或包装审核等，公司成功入驻“832平台”。

“有了平台的服务和推荐，我们的鸡蛋深受省内外采购单位所喜爱，主要销往广东、北京等地。”夏再欢说，2023年，该公司通过平台实现销售额100多万元。

“832平台”是在财政部、农业农村部、中华全国供销合作总社指导下，由中国供销集团旗下中国供销电子商务有限公司建设和运营的脱贫地区农副产品网络销售平台。自2020年1月1日上线运行以来，平台通过打造“832优选”品牌、产业帮扶、销售服务体系建设等一系列措施，以政府采购为引导，以消费帮扶为抓手，帮助脱贫地区农副产品找到销路。

目前，已有来自832个国家级脱贫县近3万家供应商入驻，在售名优土特产超40万款，其中“832优选”商品超1万款，上架商品实现质检报告全覆盖、商家商品定价依据全覆盖。

中国供销电子商务有限公司董事长刘国生介绍，4年来，“832平台”严格审核产品帮扶属性，加强商品质量与价格监管，确保平台商品优质优价。

为不断提升农产品市场竞争力，供销系统以多种方式开展帮扶。韩立平表示，“832平台”2023年全年交易额为169.9亿元，平台成立以来累计交易额突破510亿元，帮助320多万户农户巩固脱贫成果。此外，健全系统对口援疆援藏工作机制，各对口支援省级社制定年度帮扶计划，围绕促进新疆、西藏特色产业发展，开展产销对接、科技帮扶等工作。

在聚焦带动农民增收致富上，供销合作社还多措并举发展农产品加工流通。韩立平介绍，围绕做好“土特产”文章，供销系统引导组织农民发展生产基地，开展农产品产地初加工，促进农村一二三产业融合发展，全系统累计发展农业产业化龙头企业2300多家。同时，深入实施供销合作社农产品冷链物流体系建设工程，加快构建各具特色的省域网、区域网。

对于2024年发展方向，韩立平表示，供销合作社将持续深化综合改革，着力推动高质量发展，不断提升为农服务能力和水平，加快成为服务农民生产生活的综合平台。

(责编：方经纶、陈键)

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