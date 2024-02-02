今年总台春晚全面实现超高清制作
科技日报北京2月1日电 （记者马爱平）1日，记者从中央广播电视总台《2024年春节联欢晚会》（以下简称“总台春晚”）举行的新闻发布会上获悉，今年总台春晚将针对电视、公共大屏和手机三类终端的呈现需求，全面实现超高清制作。
“2024年总台春晚创新引入VP（虚拟制作）电影制作模式，打造XR（扩展现实）+VP虚实融合超高清制作系统，通过动态分镜预演、虚实光影联动等全新拍摄手段，呈现美轮美奂、栩栩如生的虚实空间。同时，春晚将首次在演播大厅部署沉浸式舞台交互系统，通过全方位采集演员动作的自由视角超高清拍摄系统，捕捉节目中的精彩瞬间，通过AI制作、AR（增强现实）实时渲染，为观众带来人景合一的视觉感受。”中央广播电视总台编务会议成员姜文波介绍。
今年，“景屏声光”协同运用，将把春晚演播大厅打造成流光溢彩、绚丽夺目的舞台。届时，写意传神的龙形舞美装置将生动演绎“飞龙在天”的翱翔之姿，上百块LED屏幕通过由总台自主研发的超高清视频控管监系统集中播控，实现春晚舞美场景移步换景。据统计，演播大厅各类舞台灯具总计达1462只，数量创历史纪录。开关、亮度、色彩、动作将按节目编程控制，伴随导演口令操作，静响有度的声场调控与五彩缤纷的舞台灯光高效配合，将营造出春晚现场喜庆欢腾的热烈氛围。
“总台以龙年春晚为契机，今年全面开启‘央视频看电视’业务，全球用户可以更加便捷地收看春晚超高清视频。移动端直播‘竖屏看春晚’可通过5G场景下的移动拍摄、AI实时制作等技术，提供更加丰富的竖屏内容。受众还可通过‘百城千屏+海外千屏+云听’多平台同步观看、收听春晚直播。到时，全国超100个城市的1000余块户外超高清大屏，全球六大洲34个国家、70座城市的3000余块公共大屏，将直播总台春晚。”姜文波说。
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