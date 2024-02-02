本报记者 武亚东

原标题：撑起家政服务保护伞

岁末年初，又到了大扫除的时间，不少家庭聘请保洁人员打扫卫生的需求随之增长。可是，家政服务人员一旦发生事故，责任谁来承担？家政服务人员造成雇主家庭成员人身伤害或财产损失，又由谁来赔偿？这些问题一直困扰着不少消费者。

近日，国家发展改革委会同多部门联合印发《关于支持和引导家政服务业员工制转型发展的指导意见》，其中提出鼓励保险公司针对员工制家政企业和员工需求开发家政服务责任保险、意外伤害保险等特色保险产品。鼓励员工制家政企业为员工投保意外伤害险、职业责任险，鼓励有条件的地区优先组织员工制家政企业和员工统一投保并进行补贴。

家政服务人员主要是指以家庭为服务对象，进入家庭成员住所或在固定场所集中提供对孕产妇、婴幼儿、老人、残疾人等的照护、照看以及保洁等有偿服务，满足家庭生活需求的服务员。家政服务类保险品种繁多，其保障责任包括以家庭财产保险、意外伤害险、出租人责任险、承租人责任险、宠物第三者责任险等为代表的全场景风险保障产品。最为常见的是为家政服务人员提供的以人身为标的的保险保障。例如，家政服务人员在家政服务过程中发生意外伤害，保险公司会依据合同对医疗费用给予一定比例报销；如果事故严重，导致被保险人死亡，保险公司则根据保额支付死亡保险金。

据了解，与家政相关的保险因保险责任不同，保费也有所不同，大多在几十元到上百元不等。以家政雇主责任保险为例，这类保险一般只有家政公司才能购买，且需要团体购买保险公司才会承保。该类保险一般每年保费在100元以上，包含误工费用、意外医疗费用等保险保障。

团结湖千禧家政服务公司总经理陈群表示，该公司每年会为所有家政服务人员投保家政类相关保险，如果购买保险的人数不够，公司还会贴钱购买，力争让每一位家政服务人员都有保险保障。陈群认为，家政保险能保障家政服务人员的个人权益，还能减轻家政企业和雇主的经济赔偿压力。家政责任保险实现了责任的转移和风险的分散，是助力家政业发展的有效手段。陈群介绍，不少家政服务公司都已购买相关产品，但此类险种受限于家政企业规模小、员工流动率高等因素，一些公司缺乏投保热情。

家住天津市滨海新区的刘璐是一名“90后”宝妈，她平时聘请了一位育儿保姆来帮助她打理孩子的日常生活。她认为家政行业市场规模潜力巨大，但如何满足家政服务人员和消费者的多样化风险保障需求是亟待破解的难题。随着我国进入深度老龄化社会，业内人士认为，老年人护理问题也逐渐成为社会关注的焦点，家政领域的风险保障需求将会持续上升。

专家表示，家政类保险可以减少家庭雇佣家政服务人员的后顾之忧，避免因发生意外事故导致家庭由于巨额赔付压力而陷入财务困境。家政类保险对于家政服务人员同样有利，当其受到意外伤害时，可以避免因纠纷处理不及时而得不到救治的情况。家政相关保险能够促进家政服务行业的健康发展，推动家政服务业员工制转型，对经济社会和谐稳定能起到助推作用。

(责编：方经纶、陈键)

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