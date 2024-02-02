科技创新已成为城市高质量发展关键引擎
“随着创新驱动发展战略深入实施，我国先后布局了北京、上海、粤港澳大湾区三大国际科技创新中心。同时，各地不断打造区域科技创新中心，武汉、南京、成渝等区域创新‘高地’形成，我国科技创新已进入快速发展阶段。”1月28日，在北京举行的“2024首科新年论坛——重塑城市高质量发展的新动能”上，首都科技发展战略研究院院长关成华教授说。
在论坛上，首都科技发展战略研究院发布了《中国城市科技创新发展报告（2023）》（以下简称《报告》）和“首都科技创新发展指数2023”（以下简称首科指数）。
《报告》显示，我国创新型城市建设加快步伐，23个国家自主创新示范区、178个国家高新区发展速度和质量“双提升”，形成了各有特色的创新群落。整体来看，以珠三角、长三角城市群为代表的创新群落市场化程度更高，开放水平也更高。长江经济带覆盖的11个省市，科技创新发展指数整体表现良好。
“不同城市在资本实力、产业基础等方面的创新资源禀赋各异，呈现差异化、互补性和协同性等特征，整体表现出‘你追我赶’的良好态势。”首都科技发展战略研究院院长助理刘杨说，在这种良好竞争和合作中，各城市得以充分发挥自身优势，共同推动国家科技创新水平持续提升。
北京是科技创新快速发展的典型代表。首科指数显示，北京科技创新发展水平稳步攀升，总体呈速稳质优、行稳致远之势；创新服务持续提质，高标准技术市场实现突破。2023年，北京技术合同认定登记实现“双突破”，认定登记技术合同总量首次突破10万项，成交额突破8000亿元。
刘杨说，当前，我国在科技创新领域已具有全球影响力，但目前在原始创新能力提升、科技体制机制改革、科技人才队伍建设等方面仍面临问题和挑战。
“城市是科技创新最重要的空间载体，而科技创新已成为推动城市转型升级、人才聚集、基础设施建设、科学治理、实现高质量发展的关键引擎。”中国科技评估与成果管理研究会理事长、国务院参事贺德方强调，依靠科技创新推动城市高质量发展应抓好战略和规划，明确城市发展的重点产业、科技创新的主攻方向和突破口。在此基础上，要超前规划布局，部署科技创新重大项目，牵头组织重大科技攻关和成果应用示范；加强科技体制改革系统设计，从科技管理向创新服务转变，推动资源共建共享；做好引才、育才、用才三篇“文章”，形成支持科技创新的强大活力；围绕城市重点产业关键共性技术需求，构建基础研究、技术创新、成果转化于一体的全链条科技创新平台体系，提升创新效能等。
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