人民网记者 乔雪峰

记者从交通运输部获悉，1月31日（春运第6天），全社会跨区域人员流动量19310.7万人次，比2023年同期增长13.4%，比2019年同期下降0.2%。

根据交通运输部发布数据测算，从1月26日春运开启，到1月31日，春运前六天全社会跨区域人员流动量已超过11亿人次，达到115343.6万人次。

其中，铁路客运量6947.3万人次，公路人员流动量106810万人次，高速公路及普通国省道非营业性小客车人员出行量90042万人次，公路营业性客运量16768万人次，水路客运量360万人次，民航客运量1226.2万人次。

据交通运输部副部长李扬介绍，今年春运期间，客货运输将保持高位运行，全国跨区域人员流动量预计将达到90亿人次。其中，包括铁路、公路、民航、水运客运的出行人次预计达到18亿人次，其余80%都将是自驾车出行，自驾车出行将创历史新高。

进入春运以来，我国各地交通运输部门都已开足马力，加强运输衔接、强化安全生产、优化出行体验、提升应急能力、保障物资运输、营造温暖氛围，竭尽全力让春运旅途更平安、更便捷、更温馨。

在北京，为了方便春运期间旅客出行，北京西站提前对站内设备设施进行排查和维保，确保春运期间车站的客服设备状态良好。车站还将根据客流情况随时调整售票窗口、安检验票通道的开放数量，北售票厅内开设快速进站通道，旅客购票后可直接验票进站乘车，确保旅客进站畅通。

此外，为提高对重点旅客的帮扶力度，针对老年人不会使用智能手机网络购票等情况，售票厅设置“京铁爱心敬老慢窗口”，为老年人提供购票、咨询、12306网站注册等服务。

伴随着探亲流、学生流等多股客流重叠，为提升旅客出行效率，减少旅客办理值机排队等候时间，首都机场提供了手机值机、自助值机、自助行李托运服务，目前首都机场共拥有154台自助值机设备、70合自助行李托运设备。

今年春运期间，自驾客流剧增。四川省成都市各个高速公路积极开展情满旅途服务，在各个主线收费站开设便民服务点，配备热水、药品、修车工具等必需品，并为司乘人员提供咨询、路线引导及紧急救援等服务。春节期间，成彭高速公路新繁服务区还将组织货车司机在“暖心之家”共进年夜饭，让奔波在外的司机朋友们也能热热闹闹过大年。

在广东，结合学生流、探亲流、旅游流等出行特点，广州地铁将分时段延长线网运营服务时间，其中2月9日（除夕当天）全线网延长运营服务时间1.5小时。各地铁线路安排1至4列备用车作为应急运力储备，并于1月26日起在地铁7号线高峰期开行“美的大道站至燕山站”长线车和“锦龙站至深井站”短线车，进一步满足广州南站接驳需求。

作为劳务大省、客流大省，河南深入开展“春暖农民工”服务活动，为务工人员提供上门售票和包车、专列、包机运送等暖心服务，保障农民工放心安心返乡返岗；对学生离校返校出行需求相对集中的高校，协调开行包车等直达运输服务；切实做好低温雨雪冰冻等恶劣天气兜底保障，为临时滞留人员提供餐饮、热水、如厕、保暖等基本服务。

水运方面，今年春运琼州海峡水路预计运送旅客420万，客流同比增长6％以上。日前，由湛江海事局、海口海事局和中国船级社三方联合实施的2024年琼州海峡客滚船春运专项安全检查行动全面完成，海口至徐闻航线53艘客滚船“零缺陷”投入春运工作。

(责编：郝帅、高雷)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经