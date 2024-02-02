美在东方 | 守护湿地之美 共享生态福祉
2024年02月02日11:14 | 来源：人民网
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湿地被誉为“地球之肾”，具有涵养水源、净化水质、维护生物多样性等重要生态功能，不仅是天然的“物种基因库”，也是全球重要生态系统之一。水光潋滟、鱼虾游弋；红林摇曳、群鸟翔集……近年来，我国不断加强湿地保护修复力度，各地湿地生态各美其美，为广袤山河增添了别样亮色。 2024年2月2日，是第28个世界湿地日。让我们透过一组数据海报，共同领略湿地之美。
资料来源：国家林业和草原局、光明日报、央视网 图片来源：视觉中国
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(责编：王仁宏、高雷)
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