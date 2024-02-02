原标题：亦庄盛元：助力产业转型升级 赋能高质量发展

自2014年起，北京亦庄盛元投资开发集团有限公司（以下简称“亦庄盛元”）以国企责任承担着经开区“助推产业转型升级，打造高端创新平台、提升城市功能品质、服务区域经济发展”的历史使命。值此10周年到来之际，亦庄盛元肩披荣光，砥砺向前，牢记初心与担当，以实力成就显著佳绩，多元并举、提速发展，在多个板块、多个项目的运营中绽放光彩，助力经开区高精尖产业的卓越发展。

有温度的智慧陪伴

坚持“精心、精细、精准”的运营服务理念，亦庄盛元以稳健实力与丰富的服务经验，构建物业服务+智慧服务+生态服务三大服务体系，以智慧园区综合管理平台为依托，进一步完善“一中心三平台”的数字化管理。

不断聆听意见，亦庄盛元为亦城时代APP班车预约系统增加多个全新功能，为企业员工的出行带来了更多便利。同时，为了更好地服务园区入驻企业，亦城时代广场也对智慧访客系统进行了升级，实现了快捷的线上来访登记。除此之外，还上线了运营成本管理系统与汽车园管理服务小程序，通过智慧平台的引入，进一步提升了智慧园区的管理水平，为企业发展提供有温度的坚实助力。

作为未来X.0产业园奋楫者，亦庄盛元也充分发挥自身的平台作用，通过持续加强惠企政策的宣传与落实，协助企业进行政策申报。为深入了解并帮助企业解决实际困难和问题，创新构建企业家交流群，打造企业早餐会，面对面交流企业发展，促进信息互通，携手共赢，并上线了全新的《大咖访谈》栏目，邀请行业大咖，聚焦产业热点，激发全新产业活力。

有实力的发展赋能

最大化发挥产业的集群效应，亦庄盛元加大招商力度、拓展招商领域、创新招商方式，高端汽车及新能源汽车关键零部件产业园年度新增出租面积达到3万余平方米，其中N12园区出租率达到83%，N20园区出租率更高达90%，累计入驻企业已达18家。为保障企业无忧发展，亦庄盛元加强园区基础设施建设，运营润沃达“京相逢饭店”、便利超市等生活配套，并在2023年启动了人才公寓的入住，满足企业员工居住、就餐、购物、社交等需求，助力优化园区环境。

积极投身产业建设，亦庄盛元全年共承担了多个项目的建设任务，其中施耐德工业园三期已顺利完成验收交付、“亦城客厅”项目已交付物业运营方、经海产业园三期提前完成年度节点目标。同仁医院配套项目也实现了外檐亮相、并荣获2023-2024年度北京市结构长城杯工程金奖。同时，北京亦庄京广协同创新产业园建设进度也有显著推进，预计将在2024年年中竣工并投入使用。

亦庄盛元以高端化、绿色化、智慧化、国际化为方向，持续推进品质园区建设，创新设计思路，持续深化国企品质与全周期定制优势，扎实提升工程质量，为产业项目落地打造契合、经济、便利的空间载体，以实力加持产业发展，助力产业发展焕新升级。

有心意的商务焕变

作为亦庄盛元旗下的高端商务超体，亦城时代广场聚揽强企为邻，为经开区创造商务新机遇。领衔时代主场，亦城时代广场年度新增入驻企业19家，累计入驻企业已达到68家，为向企业提供更优质的办公环境，亦城时代广场不断提升服务水平，升级园区配套。新增多条班车路线、实现摩托车“入库”，并在地下车库二、三层增加电动汽车充电桩，助力绿色出行，让通勤更便捷；增设自动智能售卖柜、预制菜自助柜、外卖取餐柜等设施，并引入白兔糖、毛家饭店、星巴克咖啡服务等休闲餐饮配套，实现了工作与生活的双重享受。

亦庄盛元以文化+产业+智慧的模式，不断创新文化服务，为企业发展加持软实力，在“书香亦城”系列评选中，获得了“书香企业”称号。亦城时代广场以“一院一会四篇章”为载体，积极践行文明与产业的交融，盛元书院全年共举办19场文化活动、“时光煮雨”茶室共接待183场商务休闲会谈、共享会议室举办了69场会议，时代展厅共开展53场活动……“一院一会四篇章”全年共接待超8000人次，以文化赋能商务空间，为经开区优质产业发展与城市文化并进贡献了自己的力量。

有期待的未来所在

致谢选择与陪伴，不负信任和托付，亦庄盛元扎实推进项目建设、持续优化招商质效、稳步提升运营服务、改善提高经营管理，通过进一步强化战略引领，为“十四五”规划的实施提供坚实有力的支撑，并不断夯实内控管理基础，促进管理环节流程更加规范高效，实现自我监督、自我提升，创新耕耘，提升综合实力。

肩负国企责任，依托卓越实力，亦庄盛元与入驻企业强强携手，以“共建、共享、共进”的初心理念，与企业聚力共创未来，吸引了更多优质企业的选择。高端汽车及新能源汽车关键零部件产业园现已入驻专精特新中小企业2家、专精特新小巨人企业1家、高新技术企业8家，亦城时代广场也聚集了专精特新中小企业7家，专精特新小巨人企业3家、高新技术企业11家。以旗下项目为平台，亦庄盛元实现了与企业的共同进步，通过专业的产品打造，为企业带来最大的空间、服务支持，协力构建高质量发展。

回望过往荣耀，展望前景所在，亦庄盛元未来将聚焦“园区开发运营”，致力打造标杆园区，巩固强化园区建设能力，切实提升产业服务水平，以创新奋进的精神，加强自身实力，推进品质、服务、招商等多方面进步，助推产业发展，全力开创高质量发展的新局面。

自2014年成立以来，亦庄盛元已步入与经开区携手的第10年，无论是初遇时的期待满满，还是十年间的坚定陪伴，亦庄盛元都将不忘初心，秉持“盛德日新，元善致诚”的精神，为区域发展持续贡献自己的力量，笃定步履向前，坚信未来可期。（科文）

(责编：曹淼、李源)

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