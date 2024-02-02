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江西黎川县：做好“土特产”文章 持续推动农业产业发展

2024年02月02日13:20 | 来源：人民网
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时代发展日新月异，乡村振兴如火如荼。近年来，江西省抚州市黎川县立足当地资源禀赋，推进乡村振兴战略高效落地，农业高质高效、乡村宜居宜业、农民富裕富足正逐渐成为美好现实。近日，黎川县委书记郑锦锋做客人民网“乡村振兴·中国力量”，分享黎川的乡村振兴实践经验。

黎川县地处武夷山脉中段西麓，是江西东大门、海西桥头堡，主要“名片”有原中央苏区全红县、中国陶瓷煲都、中国香榧之乡、中国民间文化艺术（油画）之乡、中国天然氧吧、国家重点生态功能区、徐霞客游线标志地、国家旅游臻选文化旅游目的地、国家夜间文化和旅游消费集聚区等。

郑锦锋介绍说，立足本地发展内生动力，黎川县深入实施农业“百亿产业、十亿企业”龙头引领工程，加快农业产业结构调整步伐，推动特色农业产业发展，现种植香榧2.9万亩、胭脂柚1.6万亩、食用菌9000万筒、烟叶1.4万亩等。创建了“黎川优选”农产品区域品牌，国家农产品地理标志5个，分别是茶树菇、香榧、黎米、白茶、草菇。现有省级农业产业化龙头企业6家，省级示范联合体3家，省级现代农业示范园6家。

“近年来，黎川县坚持做深做实‘土特产’文章，不断扩大‘黎川优选’农产品区域品牌影响力，持续推动农业产业发展。”郑锦锋从四个方面介绍了黎川县农业产业发展的实践经验：

一是“农业+加工”加速产业提档升级。通过资金扶持、项目签约、招引投资等，持续壮大农业产业化龙头企业。加快现代农业产业基地、农产品深加工基地、农业基础设施、冷链物流等建设，延长产业链条，提升产业附加值。

二是“农业+电商”拓宽产品销售渠道。建设县级电商运营服务中心、乡镇电商综合服务站和物流网点、村级电商服务点“三级服务平台”，大力培育农村电商人才，促进乡村经济“出圈”，乡土人才“出镜”。

三是“农业+旅游”推动产业融合发展。重点打造了华山镇洲湖船屋、日峰镇聚龙湾、厚村乡杉关驿道、湖坊乡闽赣省委旧址等乡村旅游点。在此基础上，着力推动农业和旅游融合发展，打造具有田园风格的旅游项目，形成农旅融合新业态。

四是“农业+集体”带领农民组团增收。探索村集体与合作社共同开展经营项目模式，乡村以资金、土地、劳动力等资源入股，变资源为资本，合作社发挥资金和人才优势，促进双方合作共赢发展，推动农民增收、村集体增效。大力实施“龙头企业壮大、合作社升级、家庭农场提质、社会化服务组织孵育”四大工程，从政策、项目、资金、技术等方面给予大力扶持。

乡村振兴，关键在人才、发展靠人才。在郑锦锋看来，人才是乡村振兴的重要资源，要坚持把引进人才与培养人才通盘谋划，把留住人才与作用发挥统筹考虑，才能为乡村振兴提供有力支撑。他介绍说，为吸引大学生回乡创业，黎川县出台了《关于扶持“一村一名大学生工程”学员创业的工作方案》等文件，成立黎川县乡村大学生创新创业协会，为学员回馈乡村、服务乡村、参与乡村振兴提供平台。推进“雁归兴农”计划，依托各地特色农业资源，积极搭建大学生实习实训基地，吸引更多省内外优秀大学生来乡村实习实训、就业创业，为乡村振兴夯实人才基础。

“同时，我们立足乡土，大力培育农村电商人才。目前，全县共有电商企业和团队80余家，网店300多家，电子商务人才400余人。此外，通过‘乡村振兴人才培育’工程，引进农业产业专家29人，为农业经营主体和农户（脱贫户）开展各类农业实用技术培训50余场，培训乡村干部、农业致富带头人、脱贫户等5000余人次，农村实用人才3040人，117人被认定为全县首批‘土专家’。”郑锦锋补充说。

(责编：曹淼、李源)
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