人民网北京2月2日电 （记者夏晓伦）近日，中国与泰国签署互免持普通护照人员签证协定，协定将于3月1日正式生效。届时，泰国去年9月开始面向中国游客实施的阶段性单方面免签政策，将实现“双向奔赴”。

截至目前，中国已与157个国家缔结了涵盖不同护照的互免签证协定，与44个国家达成简化签证手续协定或安排，同包括泰国、新加坡、马尔代夫、阿联酋在内的23个国家实现全面互免签证。此外，还有60多个国家和地区给予中国公民免签或落地签便利。

据了解，缔结互免签证协定的两个国家或地区，只要本国公民持协定规定的有效护照或国际旅行证件，便可以在对方国家或地区享有通常为30天的免签证停留；但如果停留时间超过30天，或在当地学习、居住、工作等，仍需在入境前向对方签证机关或主管部门提出申请。

借互免签证的东风，中泰双向旅游正在迅速升温，泰国旅游相关关键词搜索热度大幅增长。泰国旅游与体育部相关负责人表示，长期互免签证的政策，开启了中泰两国旅游友好合作新篇章。旅游是重要的支柱产业，中泰两国的旅游行业发展为整个亚洲地区的经济增长发挥着积极作用。

“中泰免签后，游客的热情带动了两国旅游产业链整体数据增长，我们将以此次长期互免签证作为重要契机，为泰国旅游提供全面支持，推动两国旅游产业取得更大发展。”携程集团首席市场官、执行副总裁孙波表示。

不久前，中国和新加坡在北京签署相关协定，自2024年2月9日（农历除夕）起，双方持普通护照人员可免签入境国家从事旅游、探亲、商务等私人事务，停留不超过30日。消息公布后，在多家旅游平台，新加坡相关旅游产品热度环比增长超3成，并有持续走高趋势。

截至目前，东南亚黄金旅游线路“新马泰”三个国家即将同中国互免签证，未来中国游客前往新加坡和东南亚旅游也将更加便利。

(责编：郝帅、高雷)

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