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全球功率最高溶液型医用同位素堆在四川开工建设

2024年02月02日15:59 | 来源：人民网
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人民网北京2月2日电 （记者杜燕飞）全球功率最高溶液型医用同位素堆日前在四川开工建设，预计2027年建成投产。

“当前，作为核医学诊疗的基础，医用同位素广泛应用在对心脑血管、恶性肿瘤、神经退行性等重大疾病的诊断治疗上。”中核集团核动力院党委书记王丛林表示，该医用同位素堆建成后，将实现年产钼-99、碘-131医用同位素分别10万居里和2万居里的年生产能力，超过了目前国内的需求量，让国内患者享受更稳定、低价的核医学服务。

全球功率最高溶液型医用同位素堆开工建设。受访者供图

全球功率最高溶液型医用同位素堆开工建设。受访者供图

据介绍，目前，我国医用同位素研发主要依靠工程研究堆，由于其还肩负着其他任务，生产医用同位素的能力有限。与此同时，医用同位素及其化合物的市场需求量每年以25%至30%的幅度增长。反应堆有限的生产规模无力满足持续增长的市场需求。

《医用同位素中长期发展规划（2021-2035年）》提出，我国将逐步建立稳定自主的医用同位素供应保障体系，满足人民日益增长的健康需求，为建成与社会主义现代化国家相适应的健康国家提供坚强保障。到2025年，一批医用同位素发展的关键核心技术取得突破，适时启动建设1至2座医用同位素专用生产堆，实现常用医用同位素的稳定自主供应。

“该医用同位素专用生产堆建成后，初期可以解决部分国内紧缺同位素及药物需求，中期基本满足国内需求，实现数种新型医用同位素国产化，长期达到国际领先，解决国内医用同位素紧缺难题，将国内医用同位素药品价格降下来，让患者用得上、用得起。”中核集团核动力院医用同位素堆项目总设计师李庆表示。

(责编：罗知之、高雷)
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