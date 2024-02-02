人民网北京2月2日电 （记者杜燕飞）“2023年，10种有色金属产品产量首次突破7000万吨大关，规模以上有色金属企业工业增加值比上年增长7.4%，增幅较上年提高2.2个百分点，较全国规模以上企业工业增加值增幅高2.8个百分点，有色金属工业稳中向好的态势日趋明显。”中国有色金属工业协会副会长、新闻发言人陈学森日前在2023年有色金属工业运行情况新闻发布会上表示，预计2024年有色金属工业增加值增幅保持在5.5%以上，有望达到6%。

数据显示，2023年，10种有色金属产品产量达7469.8万吨，比上年增长7.1%；有色金属冶炼和压延加工业产能利用率为79.5%，比上年上升0.2个百分点，比全国工业制造业产能利用率高出4.2个百分点。

“2023年，我国光伏、风电、新能源汽车、动力及储能电池等产量，国内新能源装机量、以及上述领域产品出口量均大幅度增长，成为拉动铜、铝、锌等有色金属消费主要增长领域。”陈学森介绍，2023年，有色金属工业完成固定资产投资比上年增长17.3%，比上年增速加快2.8个百分点，比全国工业固定资产投资增速高8.3个百分点，创近十年历史新高。光伏、风电、动力及储能电池、新能源汽车等所需有色金属材料投资及有色金属矿山投资增幅较快，是拉动有色金属工业固定资产投资增长的重要因素。

在此背景下，2023年，规模以上有色金属企业实现利润由降转增，实现利润总额3716.1亿元，比上年增长23.2%。其中，独立矿山企业实现利润785.7亿元，增长8.1%，冶炼企业实现利润1869.0亿元，增长23.1%，加工企业实现利润1061.5亿元，增长37.6%。

谈及2024年有色金属工业运行形势，陈学森认为，2023年出台的一系列稳增长政策将在2024年持续显效，服务消费潜力继续释放，高技术和民间制造业将支撑经济较快增长，经济内生增长动力将进一步增强。

“根据国内外宏观经济环境，尤其是国内外有色金属产业运行特点，预计2024年，光伏、风电、动力及储能电池、新能源汽车及交通工具轻量化等仍是有色金属消费的主要增长点；有色金属工业增加值增幅保持在5.5%以上，有望达到6%；有色金属行业固定资产投资增幅维持在10%左右。”陈学森说，2024年一季度，有色金属价格以当前价位震荡为主，下半年铜、铝金属价格有望略有回升，工业硅、碳酸锂等有望在合理价格区间波动。（实习生张亚舒对该文亦有贡献）

(责编：罗知之、高雷)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经