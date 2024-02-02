人民网北京2月2日电 （记者栗翘楚）2月1日，造车新势力公布1月交付情况，港股汽车股今日普遍上涨。数据显示，问界全系交付新车32973辆，再创新高；理想汽车1月交付31165辆，同比增长105.8%；蔚来1月交付10055辆，同比增长18.2%。

工信部数据显示，2023年，我国汽车产销分别实现3016.1万辆和3009.4万辆，连续15年保持全球第一水平。其中，全年汽车整车出口491万辆，同比增长57.9%，首次跃居全球第一。

从2024年1月交付数据可以看出，在竞争更加激烈的背景下，增长仍在延续。乘联会分析，乘用车是消费品，节前消费时间越长，消费拉动就越充分。今年1月的有效产销时间很长，相关数据有望实现“开门红”。此外，中国仍是2022年末乘用车普及率仅有千人195辆的低普及率国家，作为世界汽车工厂的中国，潜在新购群体规模巨大。

乘联会分析，乘用车市场的新车推出是供给端最重要的市场增量推动力，随着传统燃油车市场的产品布局完善，近两年的电动化转型推动着新品市场发生结构性的变化，并强力拉动消费。近两年新车明显有走向高端化的趋势，A00级车型新品推出减少，呈现往A0级车型升级的明显迹象，B级以上高端车型推出增多。其中，由于高端化车型的溢价优势价格较高，能够更多地承载新配置和新技术的投入，提升企业品牌形象，形成高举高打的营销爆点，更容易实现新车投资收益平衡，有利于企业技术可持续提升，并为后期通过规模化效应，逐步推进企业整体产品竞争力提升打下基础。

近日，工信部等五部门联合印发《关于开展智能网联汽车“车路云一体化”应用试点的通知》（以下简称《通知》），《通知》指出，当前，智能网联汽车“车路云一体化”发展路径已经成为行业共识，也是下一阶段推动智能网联汽车规模化产业化应用的关键所在。在此背景下，部分车企已经开展行动，问界汽车相关负责人介绍，自1月31日起，M5和新M7智驾版开始陆续进行高阶包OTA版本的升级，可在全国范围内实现不依赖于高精地图的城区NCA高阶智能驾驶。

在充分肯定发展成绩的同时，也要清醒地看到行业形势。近日，工信部相关负责人在国新办举办的新闻发布会上表示，在外部形势上，还面临消费需求不够旺盛，一些国家和地区存在滥用贸易救济措施保护主义行径等不利因素；在产业自身上，这种思路已经成为全球共识，但是在发展过程中还有一些需要进一步协调的地方；多数新能源汽车企业特别是以内销为主的企业还没有实现盈利，在产品销售自身上，也存在车用芯片等领域的一些短板。此外，智能网联汽车发展上，车路协同还不够充分，都需要引起各界高度重视，采取有力措施来加以解决。

(责编：罗知之、高雷)

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