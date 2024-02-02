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《财米油盐》|大电影VS微短剧，今年春节档你为谁买单？

2024年02月02日16:44 | 来源：人民网
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2024年春节档即将拉开帷幕。截至目前，《热辣滚烫》《第二十条》等新片已宣布定档“史上最长春节档”。与此同时，国家广电总局于近日宣推的16部微短剧也将在春节期间加入票房“大战”，“逐梦”春节档。

微短剧，简而言之，是每集几分钟不等，通过密集的梗点和不断反转地剧情来吸引观众的一种连续剧集，具有制作成本低、内容轻量化、传播分众化等特点。

近年来，微短剧产业迅速发展，“入局者”暴增。1月29日，周星驰宣布将于今年5月推出个人首部精品微短剧《金猪玉叶》第一季。艾媒咨询发布的《2023-2024年中国微短剧市场研究报告》显示，2023年，国内微短剧市场规模为373.9亿元，预计到2027年将超过1000亿元。2023年国内电影市场总票房超过549亿元，也就是说，微短剧在规模上已达到电影市场的近七成。

但值得注意的是，微短剧市场存在鱼龙混杂、良莠不齐的问题。对于不符合主流价值观、与大众审美相悖的微短剧，不仅市场“用脚投票”，监管部门的态度也相当明确。

早在2022年底，国家广电总局印发《关于进一步加强网络微短剧管理实施创作提升计划有关工作的通知》，加强网络微短剧在准入备案、规划引导、内容审核等十个方面的管理；截至到2023年2月，国家广电总局已下架含有色情低俗、血腥暴力、格调低下、审美恶俗等内容的微短剧25300多部，下架含有违规内容的“小程序”2420个。

微短剧产业也正在迎来新的发展空间。2024年1月，国家广播电视总局发布“跟着微短剧去旅行”创作计划，提出2024年创作播出100部“跟着微短剧去旅行”主题优秀微短剧，推动一批实体取景地跟随微短剧的热播“出圈”，塑造一批古今辉映、联通中外的文化标识和符号通过微短剧全球传播，形成一批可复制可推广的“微短剧+文旅”融合促进消费的新模式，营造跟着微短剧去全国各地“打卡”的新风尚。

一个是横屏大荧幕，一个是竖屏小屏幕，每位观众会做出自己的选择。纵观大电影和微短剧在过去一年，均有佳绩频出。2023年，中国电影市场持续复苏，全年票房过亿元的73部片子中，国产影片占到了50部，包揽票房前十。与此同时，《逃出大英博物馆》等微短剧也赢得了观众口碑，实现了“破圈”传播。

可以肯定的是，不论对于大电影抑或是微短剧，“卷”阵容、“卷”营销，都不如“卷”内容、“卷”创新。一个好故事、一次优质的观影体验，才是获得观众认可和好评的真正源泉。

总策划：孙海峰

制片人：章斐然 李鉴 谢婷

监制：吕骞 白静 梁爽

策划：陈键 严川吉雨 李佳

记者：申佳平

摄像：史新培

剪辑：余颖子

设计：林珊珊 赵若楠（实习生）

包装：赵晨

专题：《财米油盐》——你的财经宝典

(责编：申佳平、高雷)
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