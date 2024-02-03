一箭九星！我国海上成功发射DRO-L等多颗卫星
2024年02月03日12:07 | 来源：人民网
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人民网北京2月3日电 （记者赵竹青）记者从中国太原卫星发射中心获悉，北京时间2月3日11时06分，我国太原卫星发射中心在广东阳江附近海域使用捷龙三号运载火箭，成功将DRO-L卫星、智星二号A星、东方慧眼髙分01星、威海壹号01~02星、星时代-18~20星以及NEXSAT-1卫星共9颗卫星发射升空，卫星顺利进入预定轨道，发射任务获得圆满成功。
此次任务是捷龙三号运载火箭的第3次飞行。
(责编：赵竹青、高雷)
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