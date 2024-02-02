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海关总署发布2023年打击走私十大典型案例  全年侦办案值886.1亿元

2024年02月02日16:48 | 来源：人民网
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人民网北京2月2日电 （记者王震）据海关总署网站消息，近日，海关总署发布2023年打击走私十大典型案例。2023年，全国海关缉私部门深入开展“国门利剑2023”联合行动，严厉打击海南离岛免税“套代购”、濒危物种、洋垃圾、农产品、毒品等走私，不断深化反走私综合治理，全年立案侦办走私犯罪案件4959起，案值886.1亿元，打击走私工作取得明显成效。

2023年打击走私十大典型案例：

一、海口、深圳、广州等海关缉私局侦办打击海南离岛免税“套代购”走私案

海口、深圳、广州等海关缉私局开展“HN2304”打击海南离岛免税“套代购”走私集中收网行动，打掉涉案团伙。该团伙招揽社会人员从事“套代购”走私活动，利用“离岛自提”“邮寄送达”等方式岛外集货后销售牟利，案值1.3亿元。

二、南宁海关缉私局开展打击海产品走私专项行动

南宁海关缉私局持续开展打击海产品走私专项行动，打掉涉案团伙。该团伙通过非设关地偷运、边民互市渠道伪报贸易性质，将龙虾、青蟹、花螺等海产品走私入境，案值31.9亿元。

三、福州海关缉私局侦办“6.30”走私成品油案

福州海关缉私局开展“6.30”走私柴油查缉收网行动，打掉涉案团伙。该团伙通过海上偷运方式走私柴油入境，涉嫌走私柴油约7万吨，案值5.5亿元。

四、大连、太原、长沙等海关缉私局侦办伪报瞒报走私进口普通货物案

大连、太原、长沙等海关缉私局联合开展打击伪报瞒报走私进口普通货物专项行动，打掉涉案团伙。该团伙将国内货主从境外采购的服装、箱包、宠物粮等货物以伪报贸易性质、伪报品名、低报价格等方式通过快件渠道走私入境，案值6.3亿元。

五、黄埔、拱北海关缉私局侦办“3.31”走私、骗取国家出口退税、骗取补贴案

黄埔、拱北海关缉私局开展打击伪报贸易性质走私专项行动，打掉涉案团伙。该团伙将本应以一般贸易进口的液晶屏等货物伪报为加工贸易项下保税货物免税进口，走私案值44.8亿元；诈骗各类补贴累计1.2亿元；骗取出口退税6.3亿元。

六、天津、济南、南京等海关缉私局打击船舶走私专项行动

天津、济南、南京等海关缉私局开展打击船舶走私专项行动，立案15起，查证涉案船舶31艘，抓获犯罪嫌疑人25名，案值1.8亿元。经查，涉案团伙通过伪报技术参数、伪报品名及税则号列等方式，将涉案船舶走私出境。

七、深圳、南昌、长沙等海关缉私局侦办走私稀土及稀有金属系列案

深圳、南昌、长沙等海关缉私局开展打击稀土及稀有金属走私专项行动，刑事立案13起、行政立案6起，抓获犯罪嫌疑人34名，查证涉案稀土及铬、铍等稀有金属21.3吨，案值1.3亿元。经查，涉案团伙通过伪瞒报将涉案货物走私出境。

八、上海海关缉私局侦办走私动物制品系列案

上海海关缉私局立案侦办走私动物制品案2起，查获动物胆干制品共计1.8万个，案值5000万元。经查，涉案团伙通过伪报品名方式，将动物制品走私入境。

九、青岛海关缉私局侦办走私固体废物入境案

青岛海关缉私局立案侦办一起走私固体废物案，抓获犯罪嫌疑人6名，查证涉案固体废物可可壳1623.8吨。经查，涉案团伙采用伪报品名方式，将涉案固体废物走私入境。

十、昆明海关缉私局开展打击货运渠道毒品走私“国门肃毒2023”专项行动

昆明海关缉私局在重点口岸组织开展打击货运渠道走私毒品“国门肃毒2023”专项行动，共破获货运渠道利用进出境大货车车体夹藏及货物藏匿走私毒品案件14起，缴获毒品冰毒、海洛因124.4公斤。

(责编：王震、高雷)
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