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金融监管总局发布《个人贷款管理办法》等文件

2024年02月02日16:51 | 来源：人民网
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人民网北京2月2日电 （记者罗知之）据金融监管总局官网消息，为进一步促进银行业金融机构提升信贷管理能力和金融服务质效，金融监管总局对《固定资产贷款管理暂行办法》、《流动资金贷款管理暂行办法》、《个人贷款管理暂行办法》和《项目融资业务指引》等信贷管理制度进行了修订，形成《固定资产贷款管理办法》《流动资金贷款管理办法》《个人贷款管理办法》（以下简称“三个办法”），现正式发布，将于2024年7月1日起施行。

本次修订的重点内容包括：一是合理拓宽固定资产贷款和流动资金贷款的用途及贷款对象范围，优化流动资金贷款测算要求，满足信贷市场实际需求。二是调整优化受托支付金额标准，适度延长受托支付时限要求，提升受托支付的灵活性。三是结合信贷办理线上需求，明确视频面谈、非现场调查等办理形式，适配新型融资场景。四是明确贷款期限要求，引导商业银行有效防范贷款期限错配风险，进一步优化贷款结构。五是进一步强化信贷风险管控，推动商业银行提升信贷管理的规范化水平。六是将《项目融资业务管理规定》作为专章纳入《固定资产贷款管理办法》。

据介绍，发布实施“三个办法”是完善我国银行业金融机构信贷管理制度的重要举措，有利于进一步促进银行业金融机构提升信贷管理能力，防范金融风险，提升金融服务质效。下一步，金融监管总局将做好“三个办法”的实施工作，积极推动信贷业务健康有序发展。

(责编：罗知之、高雷)
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