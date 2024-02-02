人民网北京2月2日电 （记者孙博洋）记者从中国合格评定国家认可委员会（CNAS）获悉，当前世界多国正在对人工智能领域相关标准进行制定和推广，人工智能国际标准认证认可实践日趋深入。

近年来，人工智能发展迅速，新一代人工智能是已经成为推动科技跨越发展、产业优化升级、生产力整体跃升的驱动力量。

据CNAS研究显示，日前，英国标准协会（BSI）对美国、澳大利亚、中国、英国、德国、法国、荷兰、爱尔兰、印度、日本等10个国家的10000名成年受访者进行了“人工智能信任度”调查。

调查结果显示，中国受访者中有70%表示他们每天在工作中使用人工智能。该比例全球平均值为38%，印度第二，为64%，欧洲较低（英国29%，法国26%，荷兰30%，德国33%），日本最低（15%），人工智能应用潜力大。

调查结果还显示，公众对人工智能的信任度偏低。英国、法国和德国的受访者对人工智能的信任度最低，仅25%相信人工智能在食品污染检测方面优于人工，69%表示患者需要知道在诊断或治疗中使用了人工智能工具，57%认为应为有需求的消费者提供人工智能保护。

BSI认为应该重视在人工智能安全、伦理以及人类介入、监督和制约等方面的国际标准，通过教育培训增加公众对人工智能的认识和理解，以缩小人工智能技术潜力与公众信任之间的鸿沟，人工智能标准化亟待推进。

CNAS调研显示，目前，国际标准组织正在制定人工智能管理体系相关国际标准。国际标准化组织人工智能标准化技术委员会正在制定ISO/IEC 42001《人工智能管理体系要求》和ISO/IEC 42006《人工智能管理体系审核和认证机构要求》两份国际标准，旨在借助管理体系认证及认可，帮助开发和使用人工智能的组织持续改进管理、提升能力，预计2024年发布。

同时，世界多国正在积极推进人工智能相关标准制定推行。CNAS专家表示，人工智能关键技术及产业应用涉及众多部门，建议充分发挥国家人工智能标准化总体组职能，集聚业界主流产学研单位资源，统筹人工智能的基础共性、技术系统、产品应用、测试评估、认证认可等方面的标准化工作。瞄准国际产能合作和科技产业前沿，在人工智能领域积极提出自主的合格评定标准、规则方案，积极参与国际规则和标准的制定，推动中国标准、制度被国际吸收采用。同时，加快研发人工智能领域相关认证认可制度，利用标准和认证认可提升人工智能开发和使用管理水平，确保人工智能技术可靠性和安全性，为国内机构和企业走出去提供服务。

(责编：罗知之、高雷)

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