人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

业界：人工智能国际标准认证认可实践日趋深入

2024年02月02日17:41 | 来源：人民网
小字号

人民网北京2月2日电 （记者孙博洋）记者从中国合格评定国家认可委员会（CNAS）获悉，当前世界多国正在对人工智能领域相关标准进行制定和推广，人工智能国际标准认证认可实践日趋深入。

近年来，人工智能发展迅速，新一代人工智能是已经成为推动科技跨越发展、产业优化升级、生产力整体跃升的驱动力量。

据CNAS研究显示，日前，英国标准协会（BSI）对美国、澳大利亚、中国、英国、德国、法国、荷兰、爱尔兰、印度、日本等10个国家的10000名成年受访者进行了“人工智能信任度”调查。

调查结果显示，中国受访者中有70%表示他们每天在工作中使用人工智能。该比例全球平均值为38%，印度第二，为64%，欧洲较低（英国29%，法国26%，荷兰30%，德国33%），日本最低（15%），人工智能应用潜力大。

调查结果还显示，公众对人工智能的信任度偏低。英国、法国和德国的受访者对人工智能的信任度最低，仅25%相信人工智能在食品污染检测方面优于人工，69%表示患者需要知道在诊断或治疗中使用了人工智能工具，57%认为应为有需求的消费者提供人工智能保护。

BSI认为应该重视在人工智能安全、伦理以及人类介入、监督和制约等方面的国际标准，通过教育培训增加公众对人工智能的认识和理解，以缩小人工智能技术潜力与公众信任之间的鸿沟，人工智能标准化亟待推进。

CNAS调研显示，目前，国际标准组织正在制定人工智能管理体系相关国际标准。国际标准化组织人工智能标准化技术委员会正在制定ISO/IEC 42001《人工智能管理体系要求》和ISO/IEC 42006《人工智能管理体系审核和认证机构要求》两份国际标准，旨在借助管理体系认证及认可，帮助开发和使用人工智能的组织持续改进管理、提升能力，预计2024年发布。

同时，世界多国正在积极推进人工智能相关标准制定推行。CNAS专家表示，人工智能关键技术及产业应用涉及众多部门，建议充分发挥国家人工智能标准化总体组职能，集聚业界主流产学研单位资源，统筹人工智能的基础共性、技术系统、产品应用、测试评估、认证认可等方面的标准化工作。瞄准国际产能合作和科技产业前沿，在人工智能领域积极提出自主的合格评定标准、规则方案，积极参与国际规则和标准的制定，推动中国标准、制度被国际吸收采用。同时，加快研发人工智能领域相关认证认可制度，利用标准和认证认可提升人工智能开发和使用管理水平，确保人工智能技术可靠性和安全性，为国内机构和企业走出去提供服务。

(责编：罗知之、高雷)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
业界：人工智能国际标准认证认可实践日趋深入
　　人民网北京2月2日电 （记者孙博洋）记者从中国合格评定国家认可委员会（CNAS）获悉，当前世界多国正在对人工智能领域相关标准进行制定和推广，人工智能国际标准认证认可实践日趋深入。 近年来，人工智能发展迅速，新一代人工智能是已经成为推动科技跨越发展、产业优化升级、生产力整体跃升的驱动力量。…
组图：DIY红包、送福字 京津城际上欢乐过小年
　　人民网北京2月2日电 （记者乔雪峰）2月2日，农历腊月二十三，是中国传统的节日小年，为给旅客回家途中添喜气、送福气，京津城际在天津开往北京的C2024次列车上精心策划开展了“祥龙贺岁、小年纳福”活动。 乘务组人员精心装扮车内环境，贴窗花、粘福字，与旅客一起DIY红包、送福字，分享津味年俗，合唱“欢乐中国年”，让浓浓的年味温暖了旅客们的回家路。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部