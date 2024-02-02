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受雨雪天气影响！铁路部门对部分旅客列车进行动态调整

2024年02月02日18:38 | 来源：人民网
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人民网北京2月2日电 （记者王连香）近日，受北方地区大范围雨雪冰冻天气影响，为确保旅客安全，铁路部门将根据天气影响情况，对部分线路旅客列车运行方案进行动态调整，采取降速、迂回、停运等预防性措施，主动规避安全风险。铁路部门提醒旅客朋友及时关注天气变化及出行服务信息，合理安排行程。

铁路部门将及时向旅客朋友推送列车停运、变更等信息，同时免费办理停运列车退票、改签手续。以下为各地铁路局官方微博发布提示：

中国铁路武汉局集团有限公司官方微博今日发布公告，2月2日13时左右，国铁武汉局京广高铁部分区段因雨雪冰冻天气影响，造成途经京广高铁列车晚点运行。铁路部门已启动应急预案，优化运输组织，力争使列车晚点时间压缩至最短。相关车站做好乘客的解释和服务工作。同时，铁路部门提醒旅客注意站、车公告，妥善安排出行。

北京南站官方微博显示，受天气影响，北京南站京沪高铁部分始发终到列车晚点运行。北京南站提醒广大旅客及时关注12306官方信息和车站公告，合理安排行程。

中国铁路广州局集团有限公司官方微博发布消息，受中东部地区雨雪冰冻天气影响，为确保旅客列车运行安全和旅客出行安全，广铁集团计划于2月3日至4日凌晨，继续停运广州、深圳往返郑州、驻马店、南阳、信阳、襄阳、十堰、宜昌等方向高铁列车12对。

中国铁路上海局集团有限公司官方微博显示，受北方地区大范围雨雪冰冻天气影响，为确保旅客列车运行安全和旅客出行安全，长三角铁路部门计划对受影响线路运行的部分列车采取停运措施。截至2月2日6时，计划停运2月2日至2月3日间13趟旅客列车，恢复开行3趟旅客列车。后续，铁路部门将密切关注天气情况，适时采取停运、加开、恢复开行等措施，动态调整列车开行方案。

中国铁路成都局集团有限公司官方微博显示，根据气象部门预报，预计2月2日至4日，四川东北部、川西高原和攀西高海拔地区有雨夹雪或阵雪（雨），局部中到大雪；重庆大部小雨，局部中到大雨，高海拔地区有小雪或雨夹雪，局部中到大雪。贵州大部阵雨或雷雨，局地有中到大雨，局地暴雨，并伴有强对流天气。在此轮强降温降雨（雪）过程中，郑渝高铁、成贵客专、达万铁路、广达铁路、渝贵铁路、襄渝铁路、川黔铁路、内六铁路可能发生冰雪凝冻。届时，铁路部门将根据实际情况封锁线路开展安全巡查，途经旅客列车可能不同程度晚点，同时可能影响接续的始发列车晚点。

铁路部门提示，针对雨雪冰冻天气，请广大旅客朋友合理安排出行计划，预留充足进站候车时间。铁路部门将加大信息发布力度，请旅客朋友留意铁路官方微博微信、车站广播通知及电子显示屏信息，或通过铁路12306APP、12306客服电话详细了解列车调整资讯，合理安排行程，确保安全有序出行。

此外，已购买停运列车车票的旅客，可于票面乘车日期起30日内（含当日），在任一车站或12306App办理退票，均不收取手续费。现金支付、已经打印报销凭证的旅客自退票之日起180天内（含当日），持购票时使用的有效身份证件原件至铁路车站窗口交回报销凭证，领取票款。请广大旅客不要短时间内集中到各大火车站窗口办理退票，以免火车站人员高度聚集。

(责编：王连香、高雷)
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