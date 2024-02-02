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抓新春先机 银行业助力春节消费“热”

黄盛 杨梓安（实习生）
2024年02月02日20:47 | 来源：人民网
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观展民众在活动现场打卡互动。受访者供图

观展民众在活动现场打卡互动。受访者供图

“打卡活动，让我感到年味儿更浓了。”“银行推出的多种服务，让我们感受到了金融的‘温度’。”今日，在北京市三里屯通盈中心广场，一场以“我信这就是红红火火的生活”为主题的活动，吸引人们驻足观看，并参与互动来了解金融服务的内容。

春节前夕，国潮、年货新品纷纷上市，商超、餐饮、影院等消费场所里，消费者络绎不绝。中信银行北京分行业务负责人表示：“希望通过浓浓年味的创意打卡场景，以及线上线下互动的传播方式，让更多人感受到金融服务‘有温度’‘有信心’‘有能力’的理念。”

随着春节临近，包括中信银行、农业银行、杭州银行在内的多家银行从助力消费服务入手，推出了各具特色的品牌活动，以暖心服务大力支持居民消费。例如，中信银行在2月1日至29日期间推出了一系列借记卡消费优惠活动，提高消费者在春节期间的消费热情。

“银行机构围绕春节推出优惠活动，有助于通过金融服务降低居民消费成本。”有业界人士表示，在充分服务市场需求的同时，积极获客、增强粘性、拓展业务，正成为银行机构未来发展的核心竞争力。

(责编：罗知之、高雷)
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