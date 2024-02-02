1月31日，随着传统汽车大国日本公布2023年汽车出口成绩，中国汽车出口量跃居世界第一的成绩尘埃落定。中国汽车工业协会统计显示，继2021年突破200万辆 、2022年超过300万辆之后，2023年中国汽车总出口量再上新台阶，达到491万辆，首次跃居全球第一。

汽车滚装船停靠在福建厦门东渡港区现代码头。新华社记者 姜克红摄

出口量跃居全球第一，是中国从汽车大国迈向汽车强国的重要里程碑。因技术密集、资金密集、人力密集、对GDP贡献度高、产业链上下游带动性强，汽车产业被称为“现代工业皇冠上的明珠”。即便是制造业大范围转移的欧美发达国家，汽车整车制造也一直作为支柱产业得以保留。作为经济全球化的代表产业，一直以来，汽车整车大批量出口与海外生产基地的完整布局，都被看作是衡量一个国家制造业综合实力的标志之一。改革开放45年多来，我国汽车产业从“市场换技术”起步，在大力推进合资合作的基础上，坚持自主创新，做大做强中国品牌，终于迎来了从“量变”到“质变”的跨越。2023年，中国品牌乘用车年度市场占有率首次超过50%，汽车出口更是两年跨越近三个百万量级，在2022年超越德国位列世界第二之后，仅隔一年便跃居世界第一。

出口量跃居全球第一，中国品牌燃油车作出了突出贡献。伴随着发动机、变速箱核心动力总成技术跻身世界先进行列、整车设计和制造品质加快提升、智能网联技术创新加速、品牌向上取得新进展，中国品牌燃油车全球市场竞争力凸显。中国质量协会“2023年度中国燃油汽车行业用户满意度测评（CACSI）”报告显示，中国品牌满意度与合资品牌的差距已缩短至1分，产品质量已经达到同级别合资品牌水平。2023年，我国燃油车出口370.7万辆，同比增长近53%，成为汽车出口的支柱力量。

出口量跃居全球第一，合资品牌车企正发挥着越来越重要的作用。在新能源汽车渗透率超越30%的大背景下，新能源车型起步较晚、仍以传统燃油车为主力的合资企业，面临着市场大幅萎缩、产能利用率下降的严峻挑战。与此同时，中国汽车产业链供应链高效、高品质、低成本的优势，让跨国品牌看到了中国生产、出口海外的新机遇。统计显示，2023年，上汽通用汽车海外出口整车超过10万辆，江苏悦达起亚和长安福特出口整车分别达到8.68万辆和2.46万辆。东风有限、北京现代等合资企业，也宣布了雄心勃勃的出口计划。“中国造、为全球”渐成趋势。

出口量跃居全球第一，新能源汽车成为重要增长极。得益于政策与市场“双轮驱动”，我国新能源汽车起步早、发展快，不仅搭建了创新能力强、技术迭代快、有成本竞争优势的完整产业链供应链体系，电动化与智能网联化技术创新和商业模式创新也走在全球前列。2023年我国新能源汽车产销连续9年全球第一，新能源汽车出口120.3万辆，同比增长77.6%。

出口量全球第一，标志着中国汽车产业全球化已迈出关键步伐。纵观全球汽车产业强国的发展历程，无不是以大批量出口为起点，逐渐搭建起集零部件和整车生产、销售、售后服务以及品牌运营为一体的全球产业链布局。当前，世界经济复苏势头不稳、动能不足，贸易保护主义时有抬头，全球范围内的关税和非关税贸易壁垒明显增多，中国汽车产业一方面要继续依托国内超大规模市场优势，锻长板、补短板，加快高端化、智能化、绿色化转型，另一方面，要创新发展思路，加强国际合作，从“走出去”到“融进去”，巩固领先优势，带动汽车出口向着专业化、规模化、高端化发展。

(责编：杨光宇、胡永秋)

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