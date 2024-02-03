原标题：《带病体保险创新研究报告》：数智化破解供给侧难题，水滴保累计上线40余款带病体保险

近年来，健康险行业出现供需不匹配现象，从“保健康人”到“保人健康”，不仅是行业未来的转型方向，也承载了4亿余带病人群的保障期待。用户需要怎样的带病体保险产品？带病体保险的创新困境与发展方向如何？经调查研究，近日《中国银行保险报》、中国社科院保险与经济发展研究中心、水滴保联合发布《带病体保险创新研究报告》（以下简称《报告》）。《报告》数据显示，约3个职场人中即有1人检出甲状腺结节，重症患者治疗费用年均约21万元，带病体保险是健康险重要增量市场，未来1年用户或将翻倍。

颈椎异常、甲状腺结节、超重为职场人高发体检异常

《报告》显示，职场人高发体检异常Top5为颈椎异常、高血脂、甲状腺结节、超重和脂肪肝，占比分别为62.79%、34.92%、33.82%、29.39%和28.67%。这意味着，约2个职场人中就有1人颈椎异常，3人中即有1人检出甲状腺结节。同时，近四成职场男性有超重风险，女性结节检出率近七成，包括甲状腺结节和乳腺结节。

从疾病与医疗负担看，带病体保险用户男性占比高于女性，三高慢病患病率超六成，平均年龄44.6岁，年轻化趋势明显。带病体用户医疗花费较高，重症患者治疗费用年均约21万元，仅靠个人积蓄难以完全负担。四成重疾带病体担心治疗费用问题，重疾治疗资金主要来自商业保险理赔金（47.9%）、变卖房产（22.5%）、亲友借款（25.4%）等，有半数的带病体用户在患病后才开始计划购险。

从保险需求来看，对比健康用户，带病体保险用户更关注产品是否保证续保、健康状况是否符合投保条件等要求。带病人群家庭保费预算也更高，为每年5887元，高于健康人群家庭每年4670元，未来1年的产品偏好以医疗险、重疾险为主。购药习惯方面，超七成的用户有囤药习惯，带病体用户平均每月购药支出234元，远高健康体的32元。

带病体保险是健康险重要增量市场，未来1年用户或翻倍

2016年以来，带病体保险逐渐被关注。《“健康中国2030”规划纲要》、《“十四五”全民医疗保障规划》、《关于进一步丰富人身保险产品供给的指导意见》等多项战略文件相继发布，为带病体保险规范发展指明了新方向。

《报告》调研结果显示，约88%的带病体保险已购用户未来1年仍有保险购买计划，未来一年带病体保险用户或将翻倍。同时，带病体相对健康体具有更高的保险需求和保险预算，医疗险和重疾险仍是带病体保险用户未来的主要需求产品。

然而，带病体保险存在供需不平衡现象，带病体用户的保障需求仍存在较大供给缺口。《报告》提到，当前健康险市场对带病体保险的创新主要有核保放松+赔付责任缩减型、核保放松+费率提高型、根据带病体的特定需求定制型三种模式，但总体来看，带病体保险的产品保障仍不够充分、产品丰富度有待提升，与健康管理服务的融合度也不高，还有较大的发展空间。

中国社会科学院保险与经济发展研究中心主任郭金龙表示，保险业作为医疗保障体系的重要参与者、国民健康管理服务的重要提供者，持续推进健康险供给侧产品与服务创新与国家发展战略高度契合，也是中国式现代化背景下保险业的责任与使命。我国带病体规模超过4亿人，满足这部分群体的保险需求，推动带病体保险创新，是未来健康险发展的重要着力点。

数智化破解供给侧难题，水滴保打造“带病体保险创新产品宇宙”

《报告》认为，保险机构面临数据获取难、风险管控难和服务提供难的阻碍。为此建议保险机构需要提高其产品创新能力、服务提供能力和数字化水平，丰富带病体保险产品的供给。可加大与互联网保险平台的合作，借助互联网保险平台在用户流量、数据处理、数字技术应用等方面的优势，共同提升产品创新能力，丰富产品创新场景。

为应对带病体保险创新困境，作为《报告》合作方的水滴保，积极探索带病体保险产品供给侧创新，构建了“带病体创新保险产品宇宙”，通过不同的产品组合，可以满足轻症带病体、慢病带病体、癌症带病体等不同人群的保障需求，以帮其获得最大化的保障。水滴公司创始人兼CEO沈鹏表示，水滴保坚持用科技创新破解“带病体”投保难题，让更多被忽视的用户都能享受到优致的保险保障服务体验。

水滴公司合伙人、水滴保总经理冉伟表示，由于慢病人群的健康风险更为复杂，对核保的要求更高，三高、糖尿病、结节等各类疾病的关联疾病风险各不相同，健康告知相对更为严格，购险的门槛相对较高。目前行业缺乏标准化的疾病风险识别及细化的风险分层逻辑，导致用户或因核保受限无法投保，或因保费较高望而却步。

针对这些痛点，水滴保基于多年行业实践，依托长期积累的保险预核保、疾病协赔、健康增值服务等丰富的数据集，联合多家保险公司推出了多款覆盖慢病人群的医疗险和重疾险，能够为产品设计提供更多维度的参考，更好地把握风控。“水滴保坚持以用户价值为中心，持续打磨和迭代，用科技让带病体保险从‘稀缺产品’跃升为‘普惠产品’”，冉伟表示。

据了解，水滴保累计上线40余款带病体创新保险产品，并推出多款行业首创产品。此外，《报告》还建议完善政策保障，助力提升保险业在健康管理领域的参与度，提升跨部门协调合作，推动医疗、药品等健康数据共享，为保险业产品创新提供基础；通过保险机构的参与，构建合理的风险管理与利益分配机制，规范并提升尚处于发展初期的健康管理行业的发展等。

(责编：曹淼、李源)

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