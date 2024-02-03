原标题：岁寒情暖年味浓 交通银行多措并举开展新春金融服务

新春临近，正是金融服务需求高峰期。兑换新钞、对联送福、安“薪”保障，助企纾困……交通银行新春金融服务处处传递浓浓温情。

新春送福年味浓

临近佳节，交通银行各地网点纷纷扮靓厅堂，推出主题丰富、形式多样的新春特色活动。在交行北京金融大街支行，年过七旬的李奶奶正在兑换新钞，为小辈们准备压岁钱。不一会儿的工夫，就办理完成，还领到了交行特别设计制作的贺岁款现金袋。“一年一次换新钱，给孩子们包红包，图个好彩头”，李奶奶高兴地说。为满足市民兑换新钞零钞需求，交行北京市分行在全辖网点开展新钞兑换服务，客户通过手机银行、微信公众号、客户经理等渠道即可进行预约。此外，针对客户春节出境用钞需求，该行还特别推出了“新春出境游 外币零钞贴心换”活动，覆盖美元、欧元、港币等十个币种。

红幅铺展，翰墨飘香。一场年味浓浓、乐意融融的“写对联、话消保”宣传活动在交行山东省分行营业部举行。书画协会的艺术家现场挥毫，为市民写对联、赠福字。泉城金融卫士志愿者宣传团与交行金融知识宣传员围绕防范电信网络诈骗、识别非法金融广告等主题现场“开讲”，助力人民群众守住钱袋子，过个祥和年。

解好群众烦“薪”事

“每逢佳节倍思亲”，这句话对于那些常年漂泊在外工作的人显得更加真切。而要让归乡与家人团聚的他们过好年，首先要保证他们能按时如数“安薪”过年。

“我们的上游合作商资金周转困难，把原来储备用于找零的硬币都结算给了我们劳务公司，数量实在太多，有一吨重，我们的劳务员工还等着这笔钱发工资回家过年……”近日，一名客户焦急地走进交行上海杨浦支行营业部寻求帮助。网点了解情况后迅速拟定清运方案，召集支行党员及柔性团队成员组成突击小组对硬币进行初筛、整理及装箱，累计清点硬币39万余枚，共计人民币13万余元，解决了客户企业工资发放的燃眉之急。

“我们跑出去一趟，起码半天没得干活，上门给办卡太好了，领到工资就能安心过年了！”建筑工人老罗拿着刚办的工资卡连连道谢。为保障农民工工资顺利发放，交行浙江萧山支行了解到杭州市郊一工地工期紧，离市区远办理业务不便的情况后，立即组建上门服务工作组，分批前往工地为工人们办理了工资卡，保障工人们安心工作，暖心过年。

助企纾困解难题

春节前夕，不少企业忙于备战即将到来的假期消费旺季，却又苦于资金周转难题。交行各地分行主动对接出实招，助力企业跑好开年第一棒。

长沙浏阳沿溪镇临街商铺有百余家个体工商户，每到春节临近，资金缺口大、时间紧、融资难是商户们普遍面临的难题。1月以来，交行湖南浏阳支行深入沿溪镇调研走访，了解商户需求，想方设法解决商户融资难题。“节前正是我们订烟补货的关键期，账上流动资金不足，我们两兄弟正忙着四处筹钱。”正在钟先生多方联系的时候，交行工作人员上门介绍了线上商户贷产品，并指导其线上申请，从提交申请到收到贷款仅用了一天时间。节前，该行已通过线上商户贷产品服务了九百多个商户，授信金额逾8000万元。

(责编：曹淼、李源)

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