新华社上海2月3日电（记者董雪、张建松）大脑中有一块形似海马的区域，因与记忆等重要功能密切相关，一直是脑科学研究的热点。以小鼠为研究对象，中国科学院脑科学与智能技术卓越创新中心研究员徐春领衔的团队三维重构了海马脑区中上万个神经元的全脑投射轴突形态，这些神经元覆盖海马各个亚区和多维轴向的不同位置，形成了海马单神经元全脑投射图谱数据集。

2月2日，该研究成果在线发表于国际学术期刊《科学》，由中国科学院脑科学与智能技术卓越创新中心与华中科技大学苏州脑空间信息研究院、海南大学、中国科学院昆明动物研究所、临港实验室、上海脑科学与类脑研究中心等多家单位组成的联合科研团队共同完成。

海马神经元胞体位置与投射目标相对应。（研究团队制图）

“海马脑区是一个形成记忆的关键区域，研究清楚海马脑区在全脑的投射规律非常重要。”中国科学院脑科学与智能技术卓越创新中心学术主任蒲慕明以海马脑区的事件记忆功能为例介绍说，“这是通过海马脑区形成短期记忆，进而通过轴突把信息投射到全脑各个位置长期储存。”

文章通讯作者徐春介绍，团队剖析了海马单神经元的轴突投射路径，并将轴突投射路径与机器识别算法结合，归纳出43种全脑投射海马神经元细胞的类型。同时，将投射细胞类型与空间转录组数据进行联合分析，解析了海马神经元胞体位置与投射模式的对应关系。

“海马神经元轴突的投射路径可以分为尾侧和前侧。而且，海马神经元胞体位置与投射目标相对应，往往不同投射模式的海马神经元胞体位于海马长轴的不同位置。”文章第一作者、中国科学院脑科学与智能技术卓越创新中心博士研究生邱收说。

蒲慕明表示，中心近年来发布了小鼠前额叶皮层介观神经联接图谱、猕猴大脑皮层单细胞空间分布图谱等成果，此次成果是中心“脑图谱”系列研究之一，对研究海马神经元相关功能、解析与海马体相关的疾病机制有重要指导意义。

(责编：袁勃、岳弘彬)

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