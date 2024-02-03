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我国将发射“天都一号”“天都二号”探月卫星

2024年02月03日23:51 | 来源：新华社
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记者2月3日从深空探测实验室获悉，我国将发射“天都一号”“天都二号”通导技术试验卫星，双星将在月球轨道编队飞行，实施月球轨道通信导航新技术验证。

天都通导技术试验星飞行示意图。（受访单位供图）

天都通导技术试验星飞行示意图。（受访单位供图）

据悉，随着世界范围内月球探测活动的增多，建立月球通信、导航、遥感系统成为地月空间发展热点，目前我国已启动鹊桥通导遥综合星座系统的论证。其中，在2023年第八个中国航天日上，两颗鹊桥通导技术试验卫星正式被命名为“天都一号”“天都二号”。“天都一号”整星重量61千克，配置了Ka双频段一体化通信机、激光角反射器、空间路由器等载荷；“天都二号”整星重量15千克，配置了通导载荷，双星将开展导航系统空间基准异源标定、通信系统高可靠传输与路由转发、通信测距一体化调制等新技术验证。

“‘天都一号’‘天都二号’两颗星将随鹊桥二号月球中继卫星一同进入地月转移轨道，之后两颗星将进行近月制动，进入环月大椭圆轨道，在环月大椭圆轨道上，采用星地激光测距、星间微波测距等方式，开展高精度月球轨道测定轨技术验证。”深空探测实验室天都通导技术试验星总指挥陈晓介绍，这两颗小微型试验卫星将为后续我国鹊桥通导遥综合星座系统的建立，提供有力的参考和依据。

“天都一号”“天都二号”试验卫星从安徽合肥出发。新华社记者吴慧珺 摄

“天都一号”“天都二号”试验卫星从安徽合肥出发。新华社记者吴慧珺 摄

“天都一号”“天都二号”是深空探测实验室的首发星，计划于2月7日前后抵达中国文昌发射场，与探月工程四期中继星（鹊桥二号卫星）一起在上半年发射实施。

深空探测实验室是由国家航天局、安徽省、中国科学技术大学三方共建的新型科技研发机构。当前，实验室已加入国际宇航联合会，并与国际月球天文台协会、泰国国家天文台等14个国际科研机构签署了合作协议，加速扩大中国航天国际“朋友圈”。（记者吴慧珺）

(责编：岳弘彬、袁勃)
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