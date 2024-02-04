本报记者 马春阳

原标题：金价走高推动黄金消费升温

中国黄金协会日前发布的数据显示，2023年，全国黄金消费量1089.69吨，与2022年同期相比增长8.78%。其中黄金首饰706.48吨，同比增长7.97%；金条及金币299.60吨，同比增长15.70%。

“在一系列提振消费政策推动下，全国消费市场持续恢复回升，金银珠宝成为全年各商品零售类别中增幅最快的品类。”中国黄金协会有关负责人介绍，黄金首饰加工零售企业不断在金饰产品设计上推陈出新，小克重、新款式的黄金首饰备受消费者青睐，促进黄金首饰消费提升。实物黄金投资的较高关注度使溢价相对较低的金条及金币消费实现较快增长。

业内人士认为，黄金消费市场火热受多方面因素共同推动，其中黄金价格持续走高是重要原因。2023年12月底，伦敦现货黄金年终价格为2062.40美元/盎司，较2023年初开盘价1835.05美元/盎司上涨12.39%。上海黄金交易所Au9999黄金12月底收盘价479.59元/克，较2023年初开盘价上涨16.69%，全年加权平均价格为449.05元/克，较上年上涨14.97%。

光大银行金融市场部宏观研究员周茂华表示，2023年国际黄金价格多次刷新新高，部分投资者在“买涨不买跌”心态驱动下，加大了消费力度。同时，在全球金融市场波动的背景下，黄金表现优于其他主要人民币资产，吸引了投资者关注。

“我国是全球最大的黄金消费国，居民钟情于购买黄金饰品、黄金钱币、投资金条等，以满足观赏、收藏、保值储备需求。”中国银行研究院研究员吴丹表示，2023年我国黄金消费量大幅增长，一是由于居民消费升温，对黄金需求增加。加之销售端强化了对黄金饰品的设计，增强了宣传力度，居民关注度进一步增加；二是受国内外不确定性形势影响，全球黄金价格处于上升周期；三是去年是全球黄金消费大年，部分居民跟随市场节奏增加囤金需求。

世界黄金协会高级分析师贾舒畅表示，2023年金饰行业设计不断迭代，产品持续推陈出新，适应了消费者不断变化的口味，有利于刺激需求。

值得一提的是，不少投资者也通过购买黄金ETF（交易型开放式指数基金）参与投资。2023年，国内黄金ETF持仓规模呈稳步增长趋势，截至年底，国内黄金ETF持有量约61.47吨，与2022年同期相比规模增长10.04吨，同比增长19.53%。

此外，2023年全球多国央行的“购金潮”也一定程度上助推了黄金需求。中国人民银行去年累计增持黄金224.88吨。2022年11月至2023年12月，中国人民银行已连续14个月增持黄金。

周茂华表示，预计今年国内黄金需求保持平稳增长，一方面，我国经济持续恢复向好，将带动黄金消费需求扩张。另一方面，目前全球地缘政治冲突仍在发酵，发达经济体逐步向降息过渡，也会对黄金价格形成一定支撑。

吴丹也认为，今年国内黄金销售有望维持火热行情，居民对消费实物黄金仍将保持较高的热情。“2024年全球政经局势仍存在不确定性，国内外市场避险情绪处于高位，且市场预期美元指数难以延续去年的强势行情，这些都将进一步推升黄金价格，也会激发居民储备黄金的需求。”

(责编：方经纶、李楠桦)

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