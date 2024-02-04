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双箭20星发射成功

2024年02月04日08:46 | 来源：科技日报
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原标题：双箭20星发射成功

2月3日11时06分，我国太原卫星发射中心在广东阳江附近海域使用捷龙三号运载火箭，成功将智星二号A星、东方慧眼高分01星、星时代-18-20星等9颗卫星发射升空，发射任务获得圆满成功。新华社发（安迪摄）

2月3日11时06分，我国太原卫星发射中心在广东阳江附近海域使用捷龙三号运载火箭，成功将智星二号A星、东方慧眼高分01星、星时代-18-20星等9颗卫星发射升空，发射任务获得圆满成功。新华社发（安迪摄）

　　科技日报北京2月3日电 （陈奕君 桑茜 记者付毅飞）记者从中国航天科技集团一院获悉，3日，由该院抓总研制的长征二号丙和捷龙三号运载火箭，分别在西昌卫星发射中心及广东阳江附近海域点火起飞，共将20颗卫星送入预定轨道，发射任务均取得成功。

　　7时37分，长征二号丙运载火箭在西昌卫星发射中心点火起飞，成功将吉利星座02组卫星送入预定轨道。本次一箭11星发射，是长征二号丙运载火箭单次发射卫星数量最多的一次任务。

　　11时06分，捷龙三号运载火箭在广东阳江附近海域点火升空，将埃及NExSat-1星等9颗卫星顺利送入预定轨道。本次发射是捷龙三号运载火箭首次承揽外星搭载发射，标志着该火箭迈出了国际化发射的第一步。

　　据介绍，这两次发射任务均由中国火箭公司承揽商业运营，开创国内商业航天公司单日完成两次商业发射任务先河。

(责编：方经纶、李楠桦)
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