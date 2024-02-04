本报记者 王延斌

原标题：国内首颗星载一体化X波段SAR雷达卫星升空

2月3日11时06分，名为“济高科创号”卫星（智星二号A星）的国内首颗星载一体化设计研发的X波段合成孔径雷达卫星，搭载捷龙三号遥三运载火箭在海上发射升空，并进入预定轨道。这是济南高新区在2024年度发射的首颗卫星。

据了解，在“通信、导航、遥感”三大领域布局下，该区今年还将有20余颗卫星陆续发射。

在“更轻、更小”与“技术更高超、图像更清晰”上实现了平衡

记者了解到，“济高科创号”卫星（智星二号A星）由济南智星空间技术有限公司（以下简称“智星空间”）研制，其主载荷为X波段平板式相控阵雷达系统，对地成像分辨率达1米，最大幅宽可达90千米。卫星星体结构和相控阵天线面板都是采用适合批量制造的3D打印蒙皮点阵结构，是目前国内在轨应用的最大3D打印卫星结构。该卫星将为资源监测与调查、灾害应急管理、国土资源普查等领域提供高频遥感数据服务。

在智星空间创始人刘丽坤看来，所谓星载一体化，是一种按照“以载荷为核心”的思路，将平台与载荷融为一体的技术，目的是在保证卫星高性能的前提下，大幅降低卫星体积、重量、功耗，从而降低卫星研制和发射成本。SAR雷达卫星即载有合成孔径雷达的对地观测遥感卫星。随着世界各国对多元空间信息的重视，星载SAR成为对地观测领域的研究热点。而相比其他更长波长的波段，X波段精度要求更高、技术实现更难，但获取的卫星图像更精细、分辨率更高。

1月29日，工信部、科技部等七部门发布推动未来产业创新发展的实施意见，卫星互联网、空天领域在列。在业界，空天信息产业被认为已进入发展的“黄金十年”。

据了解，自2021年以来，济南高新区先后发射国内首个“天基互联网+遥感小卫星”模式的创新型遥感星座项目“齐鲁卫星”，世界首颗量子通信加密微纳卫星“济南一号”，国内首个低轨卫星导航增强系统星座的试验卫星“泉城一号”等各类卫星10余颗，规划发射卫星超过170颗。短短3年，该区已完成商业航天“通信、导航、遥感”三个重要领域的全面布局。

济南高新区管委会副主任刘松向记者表示：“我们依托已经布局的卫星星座，制定空天信息产业规划，绘制产业地图，再‘按图索骥’，打造产业生态。”

据统计，济南高新区目前已拥有空天信息产业企业60余家，营收超过百亿元。

“龙头”扎堆背后的产业生态

“济南高新区在新一代信息技术和装备制造领域有很好的产业基础，空天信息产业是两者的结合，我们从优势产业出发，先招引产业链关键环节，再延链、补链，完善产业链条。”刘松说。

据了解，中国航天科工集团在这里设立了山东航天九通车联网有限公司、航天信息（山东）科技有限公司等一批企业，建设运营的“航天九通北斗智慧车联网综合服务云平台”，直接入网车辆超过32万辆，是国内最大的北斗车联网平台之一。山东天星北斗信息科技有限公司、山东正元航空遥感公司等一批应用型企业都成长为空天信息应用细分领域的龙头。

产业链变强，除了企业落地之外，还需要深度科研、人才培养的布局。

2023年1月，齐鲁中科空间科学与应用研究院项目在济南高新区开工建设，主要建设电磁弹射微重力实验设施、模拟地外环境设施等，为未来空间站、载人登月等重大工程提供应用技术研究与运行保障；同时，山东产业技术研究院、北京理工大学前沿技术研究院等均在该区设立了空天信息方面的研发机构，聚焦室内外融合导航、卫星导航核心元器件、空天地一体智能网联交通应用领域的技术转化。

围绕人才培育，该区先后与山东大学、哈尔滨工业大学继续教育学院、山东英才学院合作共建专业学院或培训班，探索灵活、高效的产业研发型人才、技能型人才培养新模式。纳入教育部高校设置“十四五”规划的空天信息大学正在济南加速建设，这是我国第一所以“空天信息”命名的高等院校。

济南是全国首个科创金融改革试点城市。眼下，济南高新区正利用这一优势，深度探索金融推动科技创新、资本招商的新理念、新思路，从自己的优势产业出发，从点到线，从线到面，开拓出了济南高新区特色的空天信息产业发展之路。

(责编：方经纶、李楠桦)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经