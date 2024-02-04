原标题：多地全力保供应稳价格

本报北京2月3日讯（记者顾阳）春节将至，重要民生商品市场消费将迎来阶段性高峰。从国家发展改革委获悉，多地积极采取守住生产供应“基本盘”、集结保供稳价“主力军”、畅通运输配送“补给线”等措施，全力保障市场供应充足、价格稳定。

生产供应方面，北京市加强5万余亩在田蔬菜田间管理，4000余亩蔬菜生产设施建成投产，预计春节期间本地蔬菜产量达2万余吨。石家庄市对48个“菜篮子”产品应急保供基地实行周报制度，指导做好设施蔬菜防灾减灾和病害防控，科学安排种植茬口，确保春节期间蔬菜供应不断档；针对积雪可能造成温室大棚、养殖设施垮塌的安全隐患，对全市3万余个果蔬设施大棚、9576家养殖场进行了全面排查，确保农产品安全。南京市加强与内蒙古、甘肃、河北等茄果类蔬菜产区对接，提前锁定货源；走访周边39家粮食保供企业和25个蔬菜保供基地，对接粮食、蔬菜生产、加工、运输等事宜，压实外埠保供措施。

保供稳价方面，天津市组织市供销系统、食品集团800余个零售网点加大货源调运力度，丰富供应品类，稳定销售价格；推动电商平台加大供应保障力度，确保重要民生商品线上消费订单及时配送到位。沈阳市组织承储企业在保证政府冻猪肉储备和土豆、白菜、萝卜、圆葱等冬春蔬菜储备基础上，加强与大型商超、生鲜连锁超市等零售终端对接，畅通投放渠道，确保储备肉菜储得住、调得动。长沙市搭建“市、区（县）、街镇、社区、企业”五级保供预案体系，组织生产企业、重点批发市场、流通企业、电商平台、连锁商超签订节日保供承诺书，承担积极组织货源、维护价格秩序等责任。

运输配送方面，广东省加强应急运输能力储备，安排包含普通货车、冷链运输车在内的1650台省级道路货运应急车辆，全力保障重要民生商品运输能力；强化重点地区和主要交通枢纽、骨干路网的运行监测调度，提前做好粤北、琼州海峡和港澳方向等重点地区重点环节的保通保畅准备。青岛市以配送“蔬菜包”、点对点接驳等方式，充分调动社区、街道等社会力量，打通民生商品供应“最后一百米”；通过推送就近采买小程序等多种方式，提升网购订单运送效率，满足居民线上消费需求。

(责编：方经纶、李楠桦)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经