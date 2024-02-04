本报记者 王胜强

原标题：“小杠杆”撬动“大投入”

全长24.3公里的玉带河流域综合整治开发一体化项目开工建设；“南水北调”引江入武工程将于2024年5月正式供水……近两年来，河北省武安市启动实施了总投资48.9亿元的水利重点工程。

资金从哪里来？“我们坚持政府引导、市场运作、社会参与、规范管理的投融建原则，进行以防灾减灾、服务民生为导向，以市场化手段为主体的新探索，破解水利项目建设融资难题，推动水利建设事业健康发展。”武安市委书记刘浩峰说。

武安市处于太行山前沿，属山区县（市），域内地势西高东低。南、北洺河和马会河等众多河流呈扇形分布，上游山高坡陡、源短流急，下游支流有淤积，西部山区短时间可达暴雨级别，易引发山体滑坡、泥石流等灾害。而武安作为一座以工业为主导产业的城市，工业用水量占全市用水总量的67.5%，水资源又相对匮乏。“我们既盼水，又怕水。”刘浩峰说，旱涝并发、旱涝急转和旱涝交替是武安汛期的主要特征。

担负着城区主要排洪功能的玉带河是武安唯一一条连接城郊、穿城而过的河流。长期以来，由于上下游落差大、缺乏保护，玉带河河道防洪排涝能力不足，水生态环境退化。2023年“7·30”强降雨使沿河两岸受损严重，需要全面综合治理，从根本上解决防洪安全和生态环境问题。

玉带河流域综合整治开发一体化项目于2023年12月6日开工，总投资38.41亿元，建设周期4年，并纳入国家第二批EOD试点项目库。“项目由政府主导，市属国有投融资企业城发集团作为项目承担单位，将河道水利工程、周边环境整治、配套道路、配套管网、周边产业等项目打包申请贷款，获取低利率、长期限的信贷支持。”武安市城发集团董事长张玉晓说，项目以生态保护与环境治理为基础，以特色产业运营为支撑，以区域综合开发为载体，将生态环境治理与创新产业发展有效融合、一体实施。

为改善西部水土质量，提高森林覆盖率，武安市启动了西部山区国储林项目。“项目将于2024年3月正式开工，总投资11.9亿元，申请政策性中长期贷款9.4亿元，还可享受国储林贷款贴息。”武安市林业局党组书记、局长王海忠说，该市以市场化方式引进有实力的社会资本，探索经济林产品收购销售与深加工、林下经济、林业康养、林业碳汇开发交易等“储备林+”多种运营模式，不断提升生态产品价值，实现项目运营自平衡。

为有效缓解全市缺水现状，武安市通过公开招标，社会方特许经营单位出资90%，武安城发集团作为政府方代表出资10%，共同成立南水北调引水工程项目公司，负责工程的投融资、建设和运营，通过供水收入实现自求平衡。项目合作期限为16年，其中建设期1年，运营期15年，预计2024年5月正式供水，投用后每年可为武安引入长江水2000万立方米。

“小杠杆”撬动“大投入”。自2021年至今，在市场匹配资源模式下，武安市城发集团总资产达到154亿元，净资产106.8亿元，负债率31%，为武安水利项目建设高质量推进创造了良好条件。“水利工程需要大量资金，而地方财政资金有限，如果全靠财政投资建设，工程很难如期完成。”武安市水利局党组书记、局长冯海峰说，武安市创新机制，探索以政府少量投资为“小杠杆”，撬动社会资本“大投入”，形成多方协力治水兴水的局面，破解了水利工程建设钱从哪里来的问题。

(责编：方经纶、李楠桦)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经