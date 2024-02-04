人民网北京2月4日电 （记者杨虞波罗）中央气象台预计，2月4日08时至5日08时，新疆南疆盆地、西藏北部和西部、青海西部、台湾岛等地将有5-7级、阵风8级的大风；黄海南部海域、东海大部海域将有7-8级、阵风9级的大风，其中黄海南部部分海域风力可达9级、阵风10级。

2月5日08时至6日08时，新疆南疆盆地、西藏、青海西部、台湾岛等地将有5-7级、阵风8级的大风；黄海南部海域、东海大部海域、台湾海峡、巴士海峡将有7-8级、阵风9级的大风，其中黄海南部和东海北部部分海域风力可达9级、阵风10级。

防御指南：

1、中央气象台、中国海上搜救中心提醒受大风影响海域航行、作业的船舶，注意航行安全；

2、森林、草场、城区防火部门做好防火准备，机场、铁路、公路等交通管理部门应采取措施保障交通安全；

3、停止高空、水上户外作业和游乐活动，加固或妥善安置围板、棚架广告牌、简易设施等易被大风吹动的搭建物；

4、行人与车辆不要在高大建筑物、广告牌等临时建筑物，或树的下方停留。

(责编：杨虞波罗、吕骞)

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