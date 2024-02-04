人民网北京2月4日电 （欧阳易佳）据中国气象局消息，2009年以来冬季最强雨雪冰冻天气仍在持续。未来三天黄淮、江淮、江汉等地有大范围雨雪天气。2月4日6时，中央气象台继续发布暴雪和冰冻橙色预警，此外还发布大雾黄色预警和大风蓝色预警。

中央气象台预计，2月4日至5日，中东部地区持续有大范围雨雪冰冻天气。西北地区东部、华北、黄淮、江汉、江淮等地有小到中雪，其中，河南东部、湖北南部、安徽中北部、江苏中北部、山东中东部、湖南北部等地部分地区有大到暴雪；长江中下游及以南大部地区有中到大雨，局地暴雨。4日至5日，贵州中东部、湖南大部、湖北东南部、江西西北部、安徽南部等地的部分地区仍有冻雨。

在降雪方面，预计4日8时至5日8时，河南东部、安徽中北部、江苏中北部、山东中东部等地部分地区有大雪，其中，安徽东部、江苏中北部、山东半岛等地部分地区有暴雪（10至13毫米）。上述部分地区新增积雪深度2至5厘米，局地可达8厘米以上。

在冻雨方面，预计4日8时至5日8时，贵州中东部、湖南大部、湖北东南部、江西西北部、安徽南部等地的部分地区有冻雨，累计冻雨量可达1至5毫米，局地10毫米左右。

此外，6日至8日，江南、华南、四川盆地等地有小到中雨，局地有大雨；西北地区东南部、川西高原、贵州东部以及江南北部部分地区有雨夹雪或雪。

气象专家提醒，中东部大范围雨雪天气还在继续，有出行计划的公众需及时关注交通部门发布的最新消息，合理安排出行路线及时间。目前，部分地区积雪较深，可能出现道路湿滑、路面结冰等情况，开车出行需做好功课，提前学习雨雪冰冻天气下安全驾驶的相关技巧，注意出行安全。

在大风方面，预计，2月4日8时至5日8时，新疆南疆盆地、西藏北部和西部、青海西部、台湾岛等地将有5至7级、阵风8级的大风；黄海南部海域、东海大部海域将有7至8级、阵风9级的大风，其中黄海南部部分海域风力可达9级、阵风10级。

中央气象台、中国海上搜救中心提醒受大风影响海域航行、作业的船舶，注意航行安全；森林、草场、城区防火部门做好防火准备，机场、铁路、公路等交通管理部门应采取措施保障交通安全。

在大雾方面，2月4日夜间至5日早晨，北部湾、琼州海峡、粤西沿岸海域、雷州半岛沿岸海域将有大雾，能见度不足1公里。此外，4日早晨至上午，贵州西部、新疆天山北坡等地有大雾天气，局地有能见度不足200米的强浓雾。防御指南：

中央气象台提示，由于陆地能见度较低，驾驶人员应控制速度，确保安全。同时，机场、高速公路、轮渡码头采取措施，保障交通安全。

(责编：申佳平、吕骞)

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