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“村BA”赛事上新 篮球文化带动城市间深度交流

人民网记者 许维娜
2024年02月04日15:10 | 来源：人民网
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4支球队队名各具特色，分别是中山扣肉队、佛山鱼生队、北京烤鸭队和西安肉夹馍队。来源：受访方供图

4支球队队名各具特色，分别是中山扣肉队、佛山鱼生队、北京烤鸭队和西安肉夹馍队。来源：受访方供图

过去的一年，各地火热的“村BA”“村超”等乡村体育赛事让屏幕前的体育迷、当地观众、游客们都大饱眼福，许多举办地区，也观察到了体育产业所带来的长尾经济效应。

2024刚开年，“村BA”赛事再次上新。现场，来自中山、佛山、西安、北京四地的四支“村BA”队伍齐聚广东中山沙溪。

“龙运当头，为热爱上‘投’”，在1月28日傍晚，随着比赛结束的哨声，“佛山鱼生队”以86:82的比分击败“北京烤鸭队”，荣获“村BA”新春赛冠军。比赛结束后，穿着各种球衣的球员们纷纷涌上球场，欢呼庆祝并合影留念。

“村BA”新年第一赛，同时也是年味的“南北比拼”。4支球队的队名也各具特色，分别是中山扣肉队、佛山鱼生队、北京烤鸭队和西安肉夹馍队，而且各支队伍还派出代表，带着家乡美食出场，为大家展示队名的由来。

举办地广东沙溪，是我国知名的篮球之乡之一，这里球场遍布，各村都建立起了属于自己的球队，数量最多时共有30多支队伍。每逢年节，篮球赛事就成为这里最盛大的群体性活动。

中山市文化广电旅游局副局长卞树勇说：“群众体育在中山的发展还是比较好的，继拿到‘村BA’冠军后，我们在发展中山特色旅游的同时，也开始加强赛事与旅游的联动，希望通过本次新春赛让更多人认识中山，了解中山。” 

乡村体育赛事，是乡土文化和现代体育的完美融合，人们可以感受到乡土文化旺盛的生命力和感召力，还能从更深层次审视乡村文化的独特价值。此次比赛不仅丰富了当地村民的精神世界，还搭建起了文化相互融合的新桥梁，还打破了城乡文化生活的界限，让不同的乡土文化走入大众视线。

作为村BA的“开年大赛”，民间赛事和传统节日的碰撞，赛场上下，都充斥着“体育+新春”的大联欢氛围。

例如，本次村BA季军奖品为寓意新年节节高的特色蒸年糕；“龙年送龙鱼”，亚军奖品为象征着年年有余的大龙趸鱼；而冠军球队所获得的奖品，则是象征着“龙运当头”的手工雕刻龙头收藏品“金银龙头”。

数据显示，此次“快手村BA新春赛”直播累计观看人数超3.4亿，相关话题视频播放量达4.6亿。

每个乡村都有专属的“文化火种”，每个地区都有各自的“文化特长”。未来，一场场因地制宜、特色鲜明的村赛，以文体为桥梁，搭建起城市、城乡文化交流共享的通道；并且通过短视频等平台，和其他城市的游客、消费者深度交流，开拓乡村消费的新空间。越来越多村民，都可以在家门口吃上“文旅饭、电商饭”。

当前，短视频平台上的乡村体育赛事，一直有意识地挖掘创新点、展示当地特色文化。

此前村BA贵州站比赛期间，当地杂技艺术团、小寨村孃孃们淋漓尽致地为大家展现了“少数民族”文化风采；宁夏站，非遗传承人徐晨携摇滚式宁夏小曲登台演唱、尕遥歌手张尕怂让沙“土”朋克响彻球场；而在广东站，机械臂醒狮表演融合广东非遗醒狮文化与现代技术，将广东的文化传承与科技创新合为一体、精彩的毛衣走秀让“世界毛织之都”大朗，通过球场走进更多人的视野……

乡村文化要振兴，就必须有创新。贵州省在总结去年经济数据时着重提到，2023年贵州省地区生产总值20913.25亿元，按不变价格计算，比上年增长4.9%。其中，“村超”“村BA”带动旅游经济快速发展，全年旅游接待总人数、旅游总收入比上年分别增长29.2%、41.2%。

而进入了2024年新赛季，区域队伍们告别了“单打独斗”，篮球文化带动着城市与城市、城市与乡村之间的区域交流。另有专家表示，场上，可以看到队伍的拼搏进取，更希望在场下，看到文体交流的日益滋长，助推乡村文旅等产业提质提效。

(责编：方经纶、吕骞)
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