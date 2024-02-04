人民网北京2月4日电 （记者孙红丽）据商务部网站消息，2023年我国企业承接服务外包合同额28666亿元人民币（币种下同），执行额19591亿元，同比分别增长17.6%和18.6%。其中，承接离岸服务外包合同额14871亿元，执行额10398亿元，同比分别增长12.9%和16.2%。（以美元计，全年承接服务外包合同额4162亿美元，执行额2849亿美元，同比分别增长11.6%和13%。其中承接离岸服务外包合同额2154亿美元，执行额1514亿美元，同比分别增长6.6%和10.6%。）

从业务结构看，我国企业承接离岸信息技术外包（ITO）、业务流程外包（BPO）和知识流程外包（KPO）执行额分别为4154亿元、1722亿元和4522亿元，同比分别增长13.1%、17.8%和18.4%。其中，新能源技术研发服务、检验检测服务、交通工具维修维护服务等离岸服务外包业务增速较快，同比分别增长140%、44.5%和42.3%。

从区域布局看，37个服务外包示范城市总计承接离岸服务外包合同额13160亿元，执行额9089亿元，同比分别增长11.3%和13.4%，分别占全国总额的88.5%和87.4%。长三角地区承接离岸服务外包合同额7921亿元，执行额5605亿元，同比分别增长31.1%和23.7%，分别占全国总额的53.3%和53.9%。

从国际市场看，承接美国、中国香港、欧盟离岸服务外包执行额分别为2132亿元、1934亿元和1431亿元，同比分别增长13.6%、13%和16.2%，合计占离岸服务外包执行总额的52.9%。承接区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）成员国离岸服务外包执行额2592亿元，同比增长24.1%，合计占离岸服务外包执行总额的24.9%。其中，承接柬埔寨、越南和印度尼西亚离岸服务外包执行额增长较快，同比分别增长78.1%、56%和47.3%。

从企业性质看，民营企业承接离岸服务外包执行额3920亿元，占全国37.7%，同比增长37.8%。外商投资企业承接离岸服务外包执行额4303亿元，占全国41.4%，同比增长10.8%。

从吸纳就业看，2023年服务外包新增从业人员89万人，其中大学及以上学历65万人，占73%。截至2023年12月底，我国服务外包产业累计吸纳从业人员1587万人，其中大学及以上学历1031万人，占65%。

(责编：孙红丽、吕骞)

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