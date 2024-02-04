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数字版权链（DCI体系3.0）入选2023年区块链创新应用全国十大优秀案例

2024年02月04日13:18 | 来源：新华网
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原标题：数字版权链（DCI体系3.0）入选2023年区块链创新应用全国十大优秀案例

　　1月29日，国家区块链创新应用试点总结交流会在重庆召开。会上发布了《中国区块链创新应用发展报告（2023）》和2023年区块链创新应用案例征集评选结果，数字版权链（DCI体系3.0）入选10个优秀案例之一。

　　据悉，由中央网信办信息化发展局指导，中央网信办数据与技术保障中心开展的2023年区块链创新应用案例征集活动共收集全国238份报送案例，最终遴选出优秀案例10个，典型案例56个。由中国版权保护中心牵头，华为云计算技术有限公司、蚂蚁区块链科技（上海）有限公司等共同参与建设的“基于数字版权链（DCI体系3.0）的互联网版权服务基础设施建设与试点应用”项目脱颖而出，成为2023年区块链创新应用全国十大优秀案例之一，是“区块链+版权”特色领域唯一入选优秀案例的试点应用。

　　数字版权链（DCI体系3.0）是中国版权保护中心在多年数字版权保护与服务创新实践基础上，联合华为云、蚂蚁集团蚂蚁链、淘天集团（阿里巴巴）等多家头部科技平台企业共同提出的数字版权中国式解决方案。中国版权保护中心科技发展部（数据资源部）主任张建东介绍，项目以“共生、共治、共享”为核心理念进行建设机制创新，以区块链、云计算、人工智能等新一代数字技术的系统集成应用为支撑，构建数字世界版权智能大脑，打造涵盖标准体系、技术能力、产品服务、新型基础设施和应用生态于一体的综合性数字版权服务创新体系与治理机制。

　　此次获评优秀案例的项目实践中，中国版权保护中心积极响应数字时代版权保护与服务创新发展的客观要求，大力推进数字版权链（DCI体系3.0）建设与推广应用，实现了与司法链、中国知链、中国V链等跨链连接。未来，中国版权保护中心还将进一步加大试点成果转化力度，逐步完善基于数字版权链（DCI体系3.0）的标准化、体系化、数字化、智能化版权服务能力，加快对文化数据确权、生成式人工智能等新技术驱动下的新场景的探索实践，以DCI（数字版权唯一标识符）标准引领、科技赋能、服务驱动，支撑版权资源在流动和共享中实现价值，为在新的起点上继续推动文化繁荣、建设文化强国、建设中华民族现代文明贡献版权智慧与力量。

(责编：曹淼、李源)
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