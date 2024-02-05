人民网北京2月5日电 （记者王连香）目前，铁路12306系统已顺利度过春运节前售票高峰，2月2日已开始发售2月16日（正月初七）车票，迎来节后返程车票售票高峰。铁路12306科创中心技术负责人杨立鹏就公众关注的春运火车票购票相关问题进行解答。

铁路12306系统单日最高成功登录4489.8万人次

从1月12日春运车票开售以来，铁路12306系统已累计出售火车票3.98亿张，其中春运期间火车票2.58亿张。12306互联网售票系统经受住了超大规模并发访问压力，顺利度过节前售票高峰，系统运行顺畅稳定。12306注册用户日均成功登录3584.2万人次，单日最高成功登录4489.8万人次；日均页面浏览量622.1亿次，单日最高875.6亿次。

加强技术防范实现直接拒绝“抢票软件”异常抢票

今年春运启动前，铁路12306推出了一系列新功能。一是加强了技术防范，对“抢票软件”异常抢票行为采取了直接拒绝和将其放至队列尾部等措施处置；二是推出起售提醒功能。旅客朋友可根据车票起售时间，提前设置多个闹钟提醒，以便及时提交购票订单，截至目前共有4625万人次使用提醒功能；三是实行购票需求预填。旅客在车票起售前通过预填购票信息，实现了一键提交订单，大大提高了订票速度。目前旅客累计通过购票需求预填功能成功购得625.6万张热门车次车票；四是升级候补购票功能。旅客每人可提交6单、每单60个车次的购票需求，有票时系统会按照旅客提交订单的先后顺序进行兑现，不收取任何附加费用。这种功能为旅客提供了更多选择，有效提高了候补成功率；五是设置春运期间务工人员和学生购票专区。学生、务工人员可提交开车前17天（含）以上的出行购票需求。目前，学生票购票专区成功兑现44.0万张，务工人员票购票专区成功兑现110.7万张；六是扩大车票改签范围。旅客在开车前和开车后当日均可改签预售期内车票，极大方便了旅客出行的灵活性。目前按新规则办理的改签车票累计达225.9万张。

为什么仍有“火车票难买，一些车次开售即秒光”？

今年春运是疫情防控平稳转段后首个常态化春运，旅客出行意愿强烈。从春运前九天的情况看，作为大众化交通工具的铁路，是旅客出行的首选，日均发送旅客已达1183.4万人次。春运期间，铁路部门尽最大努力安排了运输能力，将全部客车投入运营，每日最多可提供1070万个客票席位（不含途中复用），运力安排总量创历史之最。尽管如此，客票仍然供不应求。春运高峰时段，旅客集中出行，铁路客流具有极度集中、极不均衡、单向流动显著特点，况且，任何交通工具也不可能按最高客流准备运力，否则会造成平时运力资源的极大浪费。根据对节前售票和候补情况分析，铁路全部运力已投用，但仍然无法满足在短短几天内旅客集中出行的大规模购票需求，供需矛盾极为突出，预计有不少旅客在高峰期不能买到如愿的火车票，尤其广州往重庆方向、深圳往武汉方向等特别热门方向热门车次。正是由于时段性票源紧张，一些机构平台乘机采取代购、抢票、囤票等特殊手段加价牟利，这种做法进一步加剧了供需矛盾。客观上讲，铁路运力和火车票供应是有限的，高峰期不能完全满足需求。

无论是否购买“加速包”购票成功时间一致

铁路部门一直致力于把总量有限的火车票公平公正便捷安全地提供给广大旅客，购票秩序日益规范。但是一些平台机构将春运火车票供需的矛盾作为赚钱“商机”，采用“抢票软件”等特殊手段，开展“抢票牟利”业务，严重扰乱购票秩序，对旅客个人信息保护和铁路12306系统安全带来风险，有些还严重损害了旅客切身利益。

为此，铁路部门采取一系列遏制措施，尽最大努力规范购票秩序，维护购票公平。建立了旅客身份信息与国家发证机关的联网核验机制，切实规范12306平台注册、购票服务，让虚假身份信息无法注册、购票。加强对代购、抢票、囤票等行为的实时监测识别，对异常行为采取直接拒绝请求、或将其需求放到队列尾部等措施。春运车票开售以来，已识别处置购票请求总量64%的异常购票行为、候补购票请求总量39%的异常候补购票行为。提前对12306售票系统进行升级，拓展带宽，进一步提升应对高售票量和技术防范能力，确保了网站运转顺畅。

一些“抢票软件”为了更多牟利，还制造快速、光速、VIP等花样繁多、费用不等“加速包”概念，搞虚假宣传，让旅客误认为购买“加速包”服务即可提高抢票成功率。据12306后台数据分析，无论是否购买“加速包”，购票成功时间一致。

“网传‘抢票软件’可通过集中抢票，然后不支付返票或支付后退票，再让退回的车票满足自己提交的候补需求”，其实，利用这种手段抢到车票的概率极低。因为“抢票软件”提交候补需求最终需要进入12306候补队列，而12306系统的候补是按订单生成的时间顺序兑现，抢票软件无法将其排在后面的候补需求调整至前列，同时12306系统可通过多种途径，识别出有异常的候补需求订单并加以处置，不会将票额优先满足异常候补需求。

“抢票软件”诱导旅客设置多个发到站组合

一些“抢票软件”在其相关页面和功能介绍中大量设置12306字样，让旅客误以为其与铁路12306平台有合作，票额有保证。实际情况是，12306平台从未与任何第三方平台机构有合作，也未将票额分配给任何第三方平台发售，也没有与任何第三方平台进行数据链接。

“抢票软件”平台页面上显示的余票数据，是从12306平台爬取页面显示的信息，然后再修改加工而成。当某车次列车车票售完后，12306平台上会显示该车次无票，但“抢票软件”平台上显示时将其更改为“有票”，实质是让旅客“买长乘短”和“买短乘长”。“抢票软件”诱导旅客设置多个发到站组合，采用多花钱、购买实际到站前方几站车票的“买长乘短”方式，以及先买短途车票上车、违规不下车的“买短乘长”方式购票。在“有票”下方附加设置小字提示，如“多买几站”或“全程不用下车、上车补票”等，这种“有票”并不是真的有出发站至到站车票。“买长乘短”让旅客多付费用，“买短乘长”、上车补票可能会引发列车超员报警、影响列车运行安全，铁路部门将依规请“买短乘长”人员下车，旅客出行会受到很大影响。

另外，“抢票软件”还通过推荐不合理换乘方案，让其平台显示有票，有的换乘时间特别短，旅客出行时极易造成“漏乘”，但“抢票软件”不考虑这些，仅考虑购票成功其可赚取费用。

网传有列车“有大量空座”原因是兼顾长短途

铁路车票分配的基本原则是统筹考虑便利沿线旅客群众购票出行和充分用好铁路运力资源，兼顾长短途。分配依据主要是始发站和沿途各站的历史客流及车票预售情况，优先满足从始发站乘车到终点站的长途旅客，当长途车票还有剩余时，售票系统会将部分票额调整至沿途有需求的车站。目前，全国铁路运行图中，铁路局管内短途旅客列车比例达到65%，短途旅客可选择空间较大。对于网传发现有的列车“有大量空座”的现象，主要成因是，这些列车或是单向客流的返途列车，或是为了照顾中途站旅客预留的部分坐席，也可能是部分运行线路较长的列车存在部分区段客流不饱满的情况。

建议使用铁路12306新功能提高购票成功率

铁路12306网站是中国铁路唯一官方火车票网络售票平台，在广大旅客朋友的关心呵护下，已成长为全球最大的实时票务系统。铁路部门也一直不断听取各方建议，努力进行技术升级、功能改进、体验改善，衷心感谢广大旅客朋友的关心支持。在春运火车票售票高峰期，建议广大旅客朋友选择铁路12306官方渠道（铁路12306手机APP）购票，不要在任何其他平台上购票，严防影响个人行程、增加出行成本、泄露个人信息。

建议充分运用起售提醒订阅、购票需求预填、候补购票、务工人员和学生购票专区服务等铁路12306新功能，以提高购票成功率。当无法买到心仪的直达车票时，可尝试购买12306平台的联程票，采用分段乘车的方式出行。铁路部门已在120个主要车站开展了换乘服务，旅客无需出站即可进行换乘。

由于铁路运力和票额总量有限，无法满足高峰时段旅客集中出行需求，建议旅客朋友在集中出行的高峰期选择错峰出行，或选择其他交通方式出行。

(责编：王连香、吕骞)

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