吴纯新

原标题：我国中部地区最高等级智算集群投入运营

记者2月2日获悉，中国电信中部智算中心于日前在湖北省武汉市正式投运。这标志着中部地区最高等级智算中心算力集群投入运营。

当前，算力已成为数字经济时代的关键生产力，是全社会数字化、智能化转型的重要基石。算力基础设施正由以通用算力为主向通用算力、智能算力、超级算力一体化演进，为以人工智能为代表的新一轮科技革命和产业变革注入强劲动力。

新投入运营的中国电信中部智算中心，依托中国电信全球算力布局、空天一体的卫星网络、全球最大的5G SA共建共享网络、全球最大的光纤网络提供全场景智算服务，可满足多场景下科研创新算力和大模型训练所需的高并发算力需求。此外，该智算中心采用一体化电源解决方案，将变压器、母联柜、无功补偿柜、输出柜等供电设施高度集成，可适配智算高功率密度应用场景，最大化利用机房空间。

据悉，该智算中心将引进云计算、人工智能、生物制药、互联网等领域的多家高新企业，为政府、企业、高校等提供公共算力、应用创新孵化、产业聚合发展、科研创新和人才培养等平台服务。该智算中心将重点满足湖北及周边省份智算业务发展需求以及大模型对信息基础设施的需求，并借助中国电信“云网数智安”基础架构优势，发挥以武汉为中心、全国可达的超低时延圈网络优势，着力构建立足湖北、辐射长江中游城市群的智算算力高地。

(责编：申佳平、杨迪)

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