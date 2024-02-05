国家区块链技术创新中心首个区域中心启动建设
2024年02月05日09:22 | 来源：科技日报
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原标题：国家区块链技术创新中心首个区域中心启动建设
记者2月2日获悉，在日前召开的国家区块链创新应用试点总结交流会上，国家区块链技术创新中心宣布启动建设重庆中心。这是国家区块链技术创新中心布局的首个区域创新中心。重庆中心将加速区块链关键技术研发，通过构建国家级区块链枢纽，以及推动区块链在智慧城市管理、民生保障、航运贸易等场景中的应用，提升我国西部地区数字经济发展水平。
2023年5月，国家区块链技术创新中心在北京正式运行，明确要在国民经济关键领域建设区块链行业创新中心，在我国数字经济高速发展、运行活跃的重点地区建设区块链区域创新中心。2023年，国家区块链技术能源领域创新中心、海洋经济创新中心相继启动建设和运行。
重庆是我国中西部地区唯一的直辖市，也是西部大开发的重要战略支点，处于“一带一路”和长江经济带的联结点。“在相关部门指导下，国家区块链技术创新中心正以支撑跨境贸易、金融、工业互联网等重大场景为牵引，推进区块链关键技术研发和应用。重庆是上述一系列行动的关键支点。”国家区块链技术创新中心相关负责人解读建设重庆中心的意义时说。
按照建设方案，国家区块链技术创新中心将与重庆市有关单位密切配合，通过重庆中心这一平台，围绕重大战略场景中数据可信高效流转、隐私保护等需求，建设国家级区块链网络重庆枢纽，构建数字化公共服务体系，开展应用创新实践，为西部陆海新通道注入数字新动能。同时，重庆中心将推进我国自主可控、性能领先的区块链技术在重庆市政务服务、智慧城市管理、民生保障、社会治理、金融科技等领域的应用，为重庆培养高素质区块链人才，支撑数字重庆建设。
(责编：申佳平、杨迪)
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