人民网北京2月5日电 （记者李栋）1月31日以来，中东部地区持续出现大范围雨雪冰冻天气，且正值春运出行高峰期，低温雨雪冰冻灾害风险高。日前，国家粮食和物资储备局印发通知，要求全系统突出抓好粮食和物资储备重点环节风险防范工作，把救灾保障、粮食保供稳价等措施落实到位，确保关键时刻拿得出、调得快、用得上，全力保障人民群众生命财产安全和正常生活秩序，维护社会大局稳定。

通知要求，要因地制宜，提前做好应急准备工作，备齐应急救援物资，制定应急和安全防范措施。

“要加强监测研判科学合理指导，抓好粮食保供稳价。各省粮食和物资储备部门要统筹考虑天气变化、交通条件等因素，扎实推进秋粮收购各项工作，坚决守住农民‘种粮卖得出’的底线。”国家粮食和物资储备局相关负责人表示，通过加强农户科学储粮指导，精心组织粮食烘干，满足农民售粮需要。

通知要求，要统筹推进粮源调度、储备轮换、库存投放等，持续加强粮食应急保障能力建设，认真做好粮食保供稳价，保障粮食市场平稳运行。

通知强调，要加强与地方应急、气象、交通运输等部门协同联动，及时掌握极端性雨雪冰冻天气预测预报信息，及早研判形势，及早着手做好各项准备。

“要强化应急值班值守，落实好‘首报’机制。进一步完善细化应急预案，提前备足应急物资调运人力、物力、运力。此外，加强在库物资管理和维护保养，确保平时备得足、管得住、储得好。”该负责人表示。

(责编：申佳平、吕骞)

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