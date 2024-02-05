人民网北京2月5日电 （黄盛）为巩固和增强经济回升向好态势，中国人民银行决定自2024年2月5日起，下调金融机构存款准备金率0.5个百分点（不含已执行5%存款准备金率的金融机构），向市场提供长期流动性1万亿元。本次下调后，金融机构加权平均存款准备金率约为7.0%。

多位业内人士表示，人民银行在此时降准，显示出当前货币政策对普惠金融的发力，以及对精准有效基调的追求，并释放了四个信号：一是货币政策宽松信号，加大逆周期调节力度，总量和结构性工具并重发力；二是扩需求、稳增长，以提振预期和信心；三是货币政策继续坚持以我为主，兼顾实现内外部均衡；四是继续营造良好的货币金融环境，为重大战略、重点领域和薄弱环节提供优质金融服务，稳定资本市场和信心。

据了解，降准既是人民银行常态化流动性管理工具之一，也具有很强的稳增长信号意义。中国民生银行首席经济学家温彬向人民网财经表示，此次降准加快落地，释放出积极信号，有助于提振市场主体信心、稳固经济运行；改善资本市场投资者预期，稳定金融市场运行；并有助于强化货币与财政政策协同，在一季度信贷发力、地方债发行、MLF到期量较大和春节资金需求加大下，呵护资金面平稳过渡。此外，考虑到一季度银行息差收窄压力加大，降准有助于释放中长期资金、优化资金结构，稳定银行经营，并加大继续让利实体空间。

东方金诚首席分析师王青向人民网财经表示，本次降准幅度达到0.5个百分点，意味着货币政策逆周期调节力度显著增大，这一方面将推动一季度信贷保持较快增长，鼓励商业银行积极参与城投平台债务风险化解，同时意味着一季度已进入稳增长关键阶段，宏观政策将在激发有效需求方面全面用力。

也有业内人士认为，从历年数据来看，1月份为新增人民币贷款的较高水平，人民银行选择在春节前夕进行降准操作，有利于避免资金面的紧张，为年初经济实现“开门红”，营造更为有利的货币环境。

中国人民银行此前表示，将灵活适度、精准有效实施稳健的货币政策，加大宏观调控力度，强化逆周期和跨周期调节，保持流动性合理充裕，促进社会融资规模、货币供应量同经济增长和价格水平预期目标相匹配，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定，持续推动经济实现质的有效提升和量的合理增长。

(责编：申佳平、吕骞)

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