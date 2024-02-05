原标题：践行金融为民，服务美好生活——浦发信用卡二十年耕耘，守正创新，前行如一

高质量发展是当前全面建设社会主义国家的首要任务，金融是国民经济的血脉，是核心竞争力的重要组成部分，是经济高质量发展的重要支撑。

“着力扩大内需，增强消费对经济发展的基础性作用” 既是一项推动高质量发展的重要部署，又是推动经济健康发展的重要举措。而“消费”在构建新发展格局当中承担着越来越重要的作用。

今年，浦发信用卡迎来了自己的“20岁生日”。二十载栉风沐雨，春华秋实，浦发信用卡一直是推动普惠、促进消费的坚定践行者。作为消费金融的主力军之一，浦发信用卡坚持以高质量发展和高水平服务，激活居民消费动能、扩大内需规模，力争与时代齐头并进，与消费者同频共振，为实体经济输送金融活水。

长久经营精耕细作 多样卡产品拓宽消费边际

一直以来，浦发信用卡将多样化的卡产品作为承载金融服务和客户经营的重要桥梁。基于客群的实际需求和价值主张，浦发信用卡持续丰富场景化建设和精细化运营，配套特色权益、优质产品服务及玩法创新，提升场景活跃度，不断加深与不同客群的连接，积极开拓金融支付与生活消费场景深入融合的新路径，为持卡人带来优质消费体验。

面向需求多元的消费客群，浦发信用卡推出如萌宠卡、飞猪联名卡、京东联名卡、青春卡、City Walk卡等特色产品，服务热爱养宠、频繁出行、具备电商消费习惯、在校大学生以及热衷城市漫游的群体。关心重视细分客群需求，为持卡人提供差异化服务和权益， 提高持卡人粘性和满意度。

围绕重大营销节点，浦发信用卡推出应时应事应人的创新产品——浦发五五购物节卡，作为银行业唯一一张“五五购物节”主题信用卡，独特性的身份授权和权益设置，将“新客群”的消费特点融入业务发展，精准触达客户消费所需，帮助浦发在信用卡赛道当中脱颖而出。

致力文化质感塑造，浦发信用卡通过“国潮卡”打造全新国潮品牌记忆点，探究传承中国传统文化的新方向、新道路。不仅如此，近期重磅上市的故宫文化主题信用卡祥龙献瑞版，以故宫九龙壁为灵感来源，将传统文化与现代审美融合，为追求文化传承的高品质客户提供生活文娱好礼权益，为品牌注入深厚的文化力量。赢得了当下拥护文化自信、拥有传统文化认同与热爱的客群喜爱与兴趣。

消费支持处处开花 “66生活”暖心惠民

浦发信用卡高度重视消费体验与惠民力度，并通过打通线下渠道和线上平台，丰富“衣食住行娱”等消费场景，逐步扩大优惠体验，推陈出新，构建消费金融共赢生态。

“66生活”是浦发信用卡延续多年的惠民活动。从购车用车、商圈购物、餐饮美食到电商消费、境外消费等，以全场景、多维度、“一站式”消费优惠为持卡人持续带来惊喜。2023年，浦发信用卡再度丰富活动矩阵，推出“66交易大促”、“66惠生活”、“66绿色生活”、“66购物狂欢”、“66车生活”等系列活动，其中在交易方面，“超6红包”活动在2023年已累计参与客户超2300万人次，广泛惠及用户及推动了消费增长。在重要消费促动节点，浦发信用卡2023年再次作为“上海夜生活节”全程战略合作伙伴，在6月创新推出“浦发66夜生活消费券”，涵盖上海地区近20个热门商场的500余家商户，活动规模达到千万级。充分发挥主场优势，助力上海打造亮眼经济名片。

更广泛的优惠覆盖、更优质的金融产品，浦发信用卡致力于让更多持卡人获得实惠、提升消费体验。在金融惠民的同时，激发消费活力，释放内需拉动经济新动力。

客户服务以一贯之 20年“心级”陪伴精准滴灌

以客户为中心是浦发信用卡以一贯之的服务理念，浦发信用卡将洞察不同客群的需求偏好、做好客户服务视为业务的生命线，并贯穿于前中后台全生命周期体系,通过一系列定制化、差异化、多样化服务，直击客户需求与痛点。

在面向不同客群分层服务，精准解决客户需求方面，浦发信用卡打造了集自助引流、智能问答、人工服务为一体的一站式在线服务门户，并不断进行创新迭代，提升人工服务接起体验提升。2020年起持续优化改造智能语音机器人转变为“人工智能”+“传统电话语音服务”全语音交互服务，2023年优化个性化人工转接策略，通过一系列定制化的服务，大大减少了客户因重复来电导致不必要的等待时长。除此以外，在精准化服务方面，浦发信用卡高度重视金融向善、金融惠民指导原则。在受疫情影响的民生金融领域，浦发信用卡制定具体策略，提供个性化还款方案，助力缓解存在真实困难但仍有还款意愿客户的还款压力。

在保障消费者合法权益，风险识别方面，浦发信用卡一方面通过一线客服收集客户声音、痛点意见，一方面借助智能科技工具加强风险、黑灰产识别能力，构建了全网覆盖的投诉预警机制，为持卡人的用卡安全保驾护航，增强持卡人对信用卡交易的信心，维护信用卡市场的稳定发展。

科技创新与时俱进 数字化高效赋能

在快速变革的数字化时代，浦发信用卡不断迭代的人工智能技术，将数字化理念与经营方法延伸至各个业务板块，持续探索AI与智能客服、智能营销、智能支付等金融业务的深度融合，优化平台界面，前端对接和后台服务。

浦发信用卡在语音技术领域持续深耕，坚持自主创新，成功构建了行业领先的国产化、纯软化且大规模应用的语音云平台。该语音平台在智能语音机器人服务当中发挥着关键的支撑作用，以科技创新助力实现业务升级。通过高自动化程度、强场景适应性，达成快速响应客户需求、提高服务效率。凭借先进的技术和卓越的性能，该语音系统荣获《亚洲银行家》“中国最佳无摩擦销售管理奖”和IDC颁发的“远程银行应用场景创新奖”。软件研发能力得到持续提升，率先同业信用卡中心通过软件研发成熟度CMMI5最高级认证。

客户关怀实力献礼 20周年燃情回馈

在发卡20周年专项活动中，浦发信用卡带来四大惊喜暖心回馈持卡人:

一是“超6红包”，持卡人合格消费达标即可领取一个超6红包或超6盲盒，在浦发信用卡官方微信公众号或浦大喜奔APP“超6红包”活动专区，打开红包或者盲盒就可获得随机奖励。值得一提的是，浦发信用卡推出生日月“特别礼”，持卡人生日在活动开展期间，可使用“超6生日权益”，收获“超6红包”奖励二次入账的惊喜；

二是缤纷消费券，持卡人不仅可通过浦大喜奔APP“66生活消费券”活动页面领取最高66.6元消费券券包，可用于“66生活商城”购买肯德基、必胜客、星巴克等知名品牌代金权益；同时，持卡人也可在浦大喜奔APP搜索“小浦集市”领取商圈消费券，最高满300元立减66元，至全国200余个活动商圈如上海陆家嘴中心、南京新街口金鹰、合肥银泰中心、济南银座商城等享受消费优惠；

三是“‘6’享生活，积分有礼”活动，活动期间持卡人使用666积分即可参与，有机会获得最高166元刷卡金、最高66元小浦消费券或最高66666积分，100%有奖。

四是“合伙人”福利放送，收到浦发信用卡中心官方邀请的已持有浦发信用卡主卡的持卡人，推荐符合活动要求及交易要求的新客户，最高可收获万元刷卡金。

红包、无门槛消费券、满减消费券、刷卡金、积分等等，浦发信用卡不断拓宽惠民金融服务，丰富多样的奖励及优惠形式，从吃、购、娱等日常生活多方面惠及持卡人，积极助力生活服务消费领域。

2023年3季度以来，监管层不断发力于加强金融对消费领域支持力度，让消费群体“能消费、敢消费、愿消费”，浦发信用卡在此当中，持续提升客户服务、业务支持、数字化运营等多维度能力，助力释放消费升级潜能，让持卡人乐享高品质消费。同时，浦发信用卡积极投身绿色低碳创新实践，加大绿色金融布局，从银行个人碳账户体系建设、场景构建出发，开展个人碳普惠创新，主动服务于居民绿色生活方式养成。重视场景层创新，聚焦银行金融业务，重点挖掘绿色低碳属性，聚焦银行合作方业务，共同构建绿色低碳的“非银生态”场景，并进一步推出“浦碳宝”绿色积分全新产品，通过绿色积分串联低碳场景与低碳权益。浦发信用卡将持续做好科技金融、绿色金融、普惠金融、数字金融等重点领域工作，提质增效，助力为消费持续恢复向好。

信用卡产业从萌芽起步到蓬勃腾飞，成为助力扩大内需、促进经济社会发展的重要力量，也是银行业提振消费信心、开展消费金融的重要载体。如今，步入新的发展阶段，信用卡业既面临着宏观环境和产业变革下的新挑战，也迎来了新的时代机遇。

自成立以来，浦发信用卡二十载始终如一，将促动消费、服务客户视作成长内核，将更好的履行社会责任作为自身担当。身处大时代背景，面对跌宕澎湃的市场浪潮，浦发信用卡在扩内需促消费的号召下，将不断夯实核心竞争力，开疆破局，求新求变，深耕普惠金融，提升服务品质，支持居民消费升级，开启高质量发展新格局。

(责编：董童、李源)

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