原标题：全球首颗零知识证明SOC芯片发布

Accseal LEO chip基于12nm先进工艺制程，可进行复杂的多标量乘法（MSM）和数论变换（NTT）运算，支持可编程设计，可支持后量子密码、多方安全计算和联邦学习的加速运算，芯片性能较传统CPU快千倍以上，成本可降低十倍。目前已完成工程样片测试，2024年一季度即可实现量产上市。

近日，由清华大学交叉信息研究院知识成果转化的初创企业——深圳市智芯华玺信息技术有限公司（Accseal Ltd.）研制的零知识证明（ZKP）SOC芯片（Accseal LEO chip）一次流片成功，拥有完全自主知识产权，打破了业内无ZKP加速芯片的局面，提高了ZKP的计算效率并大大降低了成本，为ZKP的广泛应用和数字经济的发展提供了底层算力支撑。

清华大学交叉信息研究院院长、图灵奖唯一华裔获得者姚期智院士表示：“数字经济的核心技术涉及数据、算法与算力三个方面 。以隐私计算、区块链技术与零知识证明为代表的交叉信息技术将扮演基础设施的角色 。”

姚期智院士对零知识证明（ZKP）SOC芯片的首次流片即获得成功表示祝贺，并对智芯华玺团队给予了高度肯定，ZKP加速芯片的面市为数据要素市场提供了强大的算力支撑，政府部门或行业联盟可以共同利用零知识证明技术实现监管与隐私共存，验证数据要素使用的合规性、公平性等原则，保障数据隐私与企业机密。

智芯华玺联合创始人、清华大学交叉信息研究院高鸣宇助理教授介绍该项目最早源于姚期智院士领衔攻关的科研项目，汇聚了清华姚班、北京大学、西安交通大学等诸多数学和计算机精英学子的才智与汗水，如今能成功孵化出智芯华玺并完成ZKP加速芯片的面市，是清华大学产学研结合的成功案例。同时高鸣宇助理教授表示将继续带领智芯华玺团队深耕隐私计算领域，攻克技术难关，为数字经济的发展提供技术支撑。

智芯华玺公司对Accseal LEO chip寄予了很高的期望，全球首款ZKP加速芯片的成功研制在业内具有重大战略意义，领先海外同行一年以上的时间，并将为隐私计算底层算力带来指数级提升。

(责编：董童、李源)

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