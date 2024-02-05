原标题：新春走基层｜“我们的村晚”——国家能源集团助力凉山红军树村乡村振兴庆新春

腊月二十二，年味已浓。天还没黑，凉山州普格县红军树村村民们就里三层外三层地聚焦到红军树广场，来观看2024年普格县文化馆举办的“我们的村晚”。

这晚的红军树广场，红红的灯笼、红红的舞台、五彩的气球，在300多岁依然绿意盎然的大榕树见证下，显得格外漂亮。

东有“阳朔大榕树”，西有“凉山红军树”。1935年5月18日，罗炳辉、何长工率领红九军团巧渡过金沙江，辗转来到这棵榕树下。从那时起，这里就刻印下了红色的基因。

近年来，在国家能源集团定点帮扶下，这里升级改造红军树广场、绘制了红色文化长廊，建成了标志性的红军门、红军长征过普格纪念馆、忆苦思甜农庄、4公里观光步道的彩虹“长征路”等为元素的红色文化基地，引入了普格县委党校，红军树、红军雕塑得到了更好保护。

2023年，红军树村成功获评四川省乡村文化振兴省级示范村，吸引更多的学员和游客前来接受红军长征精神教育，让这里成为“红色普格”靓丽名片。

在本次村晚上，民间舞蹈、独唱、合唱、小品、手风琴演奏、非遗展示等多种艺术形式轮番登场，展示了川西地区的美好新生活。而这一切，都源自乡村新风貌。

这一年，孩子们迎来了新学校。2023年9月，国家能源集团投入3000万元修建的红军树小学建成投用，390个学生在此上学，既有本村的孩子，也有附近村子的孩子。

这一年，又有很多人住进了新楼房。熊义兰家以前住土瓦房，如今搬迁住进了新楼房，她的婆婆张国珍更是经历从深度贫困到致富奔康的跨越。

这一年，村民们更富了。产业振兴是乡村振兴的重中之重，国家能源集团充分利用红军树村的红色文化等自然资源禀赋，大力发展文旅融合产业、种养殖产业、蚕桑等传统产业在内的三大特色产业。截至2023年11月，红军树村集体经济年均收入突破20万元，村人均纯收入增至1.8万元。

这一年，村庄更美了。按照宜居宜业和美乡村建设工作要求，统筹整合了国家能源集团、政府配套、珠海援建等各类帮扶资金6300余万元，建成了2所小学和2所幼儿园，建起了80套安全住房，大力推进“厕所革命”，逐步完善了入户路、微菜园和太阳能路灯等基础设施。

这一年，销路更好了。2023年，返乡创业青年易声爽在国家能源集团挂职干部的帮助下，注册了易声爽商标，拍摄短视频扩大销路，参加大型交易会和对接会拓宽视野。在刚刚过去的1月份，国家能源集团又帮助他达成了30万元左右的农产品销售额。对于未来，他充满了信心：在国家能源集团的帮助下，凉山州的产品一定会有销路，我也一定会能致富增收。

这一年，连大白鹅都变金贵了。红军树村发展种养殖循环经济，在产业园区树上结果，树下种经济作物和大白鹅饲料，大白鹅养得越来越好。在国家能源集团驻村第一书记敬海波的帮助下，红军树村与外地企业签订了代销合同，不仅解决了以往大白鹅“好养不好销”的问题，而且由企业提供养殖技术，鹅苗死亡包赔偿，代销价格更好，一只鹅可以赚到80元。

在《难忘今宵》的悠扬歌声中，红军村“我们的村晚”圆满落幕。而村民们用手机捕捉的精彩瞬间，不仅定格了今宵的欢声笑语，也必将会留下更加红火的未来印迹。（石海平）

(责编：曹淼、李源)

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