人民网北京2月6日电 （记者杨磊）2月6日，记者从国家体育总局体育经济司获悉，今年春节期间，体育总局将积极发挥体育的独特功能，在深化商旅文体健融合上做足文章，打好春节体育消费“三张融合牌”。

国家体育总局体育经济司负责人王小朋表示，一是打好体育赛事融合牌。去年底，体育总局会同文化和旅游部、商务部结合第十四届全国冬季运动会开展了“跟着赛事去旅行”活动，推出了一系列消费惠民措施。欢迎大家亲临十四冬比赛现场，感受蓬勃的体育力量和昂扬向上的体育精神。

二是打好健身休闲融合牌。体育总局已正式启动“体育大拜年 健康迎新春”——2024年全民健身大拜年活动，共选取了安徽、福建、吉林等六地主会场。春节期间，各地将陆续举办新春冰雪嘉年华，基层群众“三大球”赛事，乡村新春运动会、社区新春嘉年华等4000多项群众赛事活动。此外，体育总局还将陆续推出“户外运动 活力山水”行动计划系列赛事，将群众乐于参与的赛事活动举办在壮美山河间。春节期间，体育总局还将推动各地的公共体育场馆免费或低收费向公众开放。

三是打好消费场景融合牌。据介绍，近日体育总局将会同文化和旅游部发布12条2024年春节假期体育旅游精品线路，涵盖了冰雪、水上、徒步、登山、自行车等众多的户外运动项目。此外，体育总局还将配合商务部组织开展“全国冰雪消费季活动”，为即将到来的春节假期营造良好的消费氛围。

(责编：申佳平、吕骞)

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