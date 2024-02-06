人民网北京2月6日电 （记者栗翘楚）近日，在恒力聚酯科技产业园4号装车岛前，一辆辆卡车排队等待充装乙二胺。大连海关所属大连长兴岛海关关员在储罐区完成乙二胺取样工作就匆匆赶至装车岛，开始对这些即将出口的货物实施逐批检验。

“临近春节，我们车队的师傅们都盼着回家过年，可客户的出口订单却不‘放假’，年前还有几十车的货物得及时运到港口，压力很大。海关全力保障货物的出口验放，我们有信心按时完成货物的运输。”大连某国际物流中心负责人说。

海关关员对乙二胺出口监管。李国通摄

在大连长兴岛海关，每名一线查验关员都知道，春节假期前会是出口检验的高峰期。出口企业普遍会提前做好出货计划，于春节前加速出货，及时安排春节期间的船期，确保其出口业务平稳运行。为提升对内对外开放合作水平，提高口岸通关能力和便利化程度，大连长兴岛海关查检一科早早地对关区主要的出口企业做了调研摸底，提前掌握出口计划，列出检验工作“日清单”，统筹安排现场查验、取样送检、出证放行各项工作，做到检验任务“日清日结”。

1月31日，位于深圳市宝安区石岩街道的花卉世界，工人们正在忙着对即将出口的年桔进行换盆、松土、造型、剪枝。随着春节的脚步日益临近，寓意着“大吉大利”的年桔也迎来了出口高峰。

海关关员在花场对出口年桔开展检验检疫。王丽欢摄

种苗花卉出口，最重要的就是一个“鲜”字，年桔、年花时令性强，差一天可能价格就不一样。企业有所需，海关有回应。深圳海关第一时间了解企业订单和出货计划，分析研判出口风险，统筹人力到种植基地进行集中检疫。该关组织业务骨干逐项研究种苗花卉出口目的地的准入标准及要求，高级签证植物检疫官“一对一”辅导企业完善有害生物监测、溯源管理等制度，建立种植专项管理台账，指导企业高标准建设出境种苗花卉种植基地，从源头上保证产品符合出口要求，高效护航一批批年桔年花送入千家万户，增加节日的喜庆气氛。

近日，在云南磨憨口岸的中汇国际物流中心出口监管作业场所，海关关员正在抽检出口的玫瑰、康乃馨和满天星等鲜切花。在距离物流中心2公里的新货运通道，一辆辆满载着云南产鲜花的冷链货车井然有序地从磨憨公路口岸驶出国门，运往老挝、泰国等东南亚国家。2023年，经磨憨公路口岸出口鲜切花货值达1.5亿元，同比增长39.3%，成为全国出口鲜切花最多的边境陆路口岸。

海关关员对出口鲜花进行查验。刀志楠摄

鲜花属于“鲜特急”商品，其保质期短且温控保鲜困难，对运输时效要求非常高。为保障云南鲜花快速出口，昆明海关所属勐腊海关创新实施分类分流监管模式，为鲜切花出口打造了一条快速、顺畅的“绿色通道”，同时叠加“提前申报”“随到随检”等便利措施，确保鲜活农产品能够全天候、无缝隙地完成通关手续，最大限度保持鲜花的新鲜度和品质。

“磨憨口岸是我国通向老挝、通往东南亚便捷的陆路通道，也是‘一带一路’倡议中中老互联互通的重要节点。”勐腊海关口岸监管科副科长张沛然说，“我们同时积极向企业普及鲜花出口相关的法规政策以及需要重点关注的检疫性病虫害等知识，指导企业强化风险管理意识，做好质量抽查、熏蒸等环节工作，有效提升鲜花品质。”

(责编：申佳平、吕骞)

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