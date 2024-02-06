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“年味”十足 “村碗”为乡村振兴提供更多文化动能

2024年02月06日14:01 | 来源：人民网
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人民网北京2月6日电 （记者许维娜）从“有没有”到“好不好”，新时代的农民群众对美好生活的需求正在发生深刻转变，迫切要求教育文化体育事业扩大优质产品供给渠道，满足农民群众多样化、多层次的文体活动需求。

有专家表示，实施乡村振兴战略，物质文明和精神文明要一起抓，特别要注重提升农民精神风貌。如今，各地优化乡村文体资源布局，积极开展丰富多彩的群众文体活动，让农民群众在“腰包”鼓起来的同时，享受到丰富的精神食粮和高品质的健康生活。

随着春节的临近，我国广大的城乡居民除了期待春晚的上演，还在举办属于自己的晚会。自去年十月起，从歌声激昂的苗乡侗寨，到充满音乐活力的东北铁岭，再到齐鲁之地，“乡村超级碗”（以下简称“村碗”）已顺利举办了五场，让乡亲们在舞台上焕发出耀眼的光彩。

中国演出行业协会副会长兼秘书长潘燕表示，快手举办的大型村歌竞演活动——“乡村超级碗”，不仅为当地观众带来了精彩纷呈的演出，通过实时直播，也让全国观众能够在线欣赏到黔东南侗族大歌、铁岭二人转等地道质朴的民间音乐和丰富多彩、热情洋溢的民间艺术。聆听这场直播，犹如感受到了乡村振兴的新旋律。

在1月底的“村碗”山东乐陵场中，线上线下的观众沉浸式体验了传承百年的地方传统民族艺术。来自乐陵杨安镇的《战鼓秧歌》表演，一开场就点燃了村民的热情；凭借“刘氏唢呐吹咔”被评为山东省民间文化艺术之乡的黄夹镇，也派出传承人们带来精彩表演，唢呐、咔戏、口琴子三件乐器快速变换，模仿不同人物的声音，惟妙惟肖，吹出了一首《盛世欢歌》。

据统计，年前这场在快手平台进行的乐陵“村碗”实时直播，总计吸引了接近1亿人次关注，全面、多角度地展现了乐陵村民的精神风貌。当地达人也成为家乡文化的记录器、连接器和放大器，让更多人了解“村碗”、了解乐陵。正所谓“一枝独秀并非春，百花齐放方能春色满园”。

直播中，一场场传统艺术和流行元素的邂逅，让来自民间的传统艺术百花齐放，举办地的好山好水好风光也在被看见、被传承、被弘扬。部分网友表示，在音乐环绕、民俗风貌独具、美景如画的场所，“村碗”致力于聚焦那些渴望崭露头角的平凡人。

截至2月4日，关于“村碗”的话题总量近150亿。这些文化珍宝、乡村人民的奋发精神，以及具备独特才能的佼佼者，正通过短视频直播形式赢得广大群众的喜爱与赞誉。

更为关键的是，“村碗”挖掘并激活了当地的传统民族文化，其一方面紧密联系着民生政策，另一方面则承载着中华民族文化传承的“非物质文化遗产”。

贵州地区，曾隐藏于深山之中的芦笙舞、非遗服饰等优秀传统文化，如今借助互联网的力量，得以直观地展示在人们眼前。据悉，举办“村碗”的地区致力于将“非遗文化常态化”，并已开展丰富多样的群众性文体活动，定期举办非遗展演、综合文艺汇演等。以山东乐陵为例，过去一年中，该地区组织开展了非遗进社区、进景区、进校园等传承活动逾1300场。

乡村振兴，外在塑形，内在铸魂。当前，民众依据精神需求下单，政府提供文化服务回应，平台则以丰富的互动和节目承接，各类民俗文化得以焕发生机，一场又一场的“村碗”活动陆续举办。

在乡村文化基础设施方面进行“软投入”，也是提升乡村振兴效能的必要途径。另有专家表示，地方政府及快手等短视频平台等参与者，应该充分发挥文化在育民、惠民、富民方面的重要作用，乡村振兴的“一池春水”才会被更好地激活，群众红红火火的日子，也越过越有滋味。

(责编：申佳平、吕骞)
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