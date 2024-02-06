原标题：助“燃”春节消费市场“烟火气” 中国银联助力发放贵州惠民消费券

迎新春惠民生“不打烊”，2月6日，“2024年多彩贵州欢乐购普惠消费券”活动在贵州省正式启动。在此次活动中，中国银联依托云闪付APP助力发放惠民消费券，为消费市场提信心、聚人气、添活力，助推当地消费市场迎来新春“开门红”。

临近春节传统消费旺季，全国各地促消费的步伐接力“加速”。“2024年多彩贵州欢乐购普惠消费券”活动由贵州省商务厅、市州人民政府主办，各市（州）商务局、中国银联贵州分公司承办，具有活动周期长、普惠性强、满减门槛低、活动力度多样、覆盖消费场景广等特点，让年味浓起来、消费旺起来。

此次活动聚焦春节消费特点，自2024年2月6日上午10时启动，并将持续至2024年3月30日，期间发放“满10元减4元”“满20元减6元”“满50元减10元”以及“满100元减20元”四个种类的消费券，消费者先到先得，用完即止。手机定位在贵州省的消费者可登录云闪付APP，点击进入首页“政府消费券”专区，完成资格校验后领取。具体而言，消费者每人每天4类消费券活动期间均可分别领取1张，单笔消费可使用1张消费券，在活动商户消费时出示云闪付“付款码”完成支付，达到“满减额度”即可享受相应优惠。

近期以来，贵州省促消费连续打出政策“组合拳”，中国银联贵州分公司积极响应贵州省委、省政府关于促进消费恢复的工作部署，坚决把恢复和扩大消费摆在优先位置，在此前助力优质酱酒联动促销活动等的基础上，下一步还将积极参与家电以旧换新、汽车以旧换新等政策促消费活动，持续助力释放消费潜力、激发消费活力。

(责编：董童、李源)

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