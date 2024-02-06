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淘宝“10亿红包发发乐”活动迎来加码 百余机构送福利

2024年02月06日15:11 | 来源：中国网科技
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原标题：淘宝新春红包再加码：主打一个“海陆空”全覆盖

2月6日，淘宝“10亿红包发发乐”活动迎来重磅加码！爱达邮轮、长龙航空、高铁电视、横店影城、国家民委下属“道中华”等社会各界百余机构，纷纷联合淘宝给全国人民拜年送福利，主打一个“海陆空”全覆盖。就连国家反诈中心也联合淘宝推出了官方反诈新春红包，引发网友点赞欢迎。

据悉，国家反诈中心的“新春反诈红包”别具一格，网友上淘宝搜索“全民反诈在行动”即可领取现金红包。送福利的同时还不忘提醒大家时刻保持反诈意识，被网友热情称赞为“全网最安全的春节红包”，“赶紧点！”国家民族委员会下属“道中华”也联合淘宝向全国各族人民通过红包拜年，传递“手足相亲，守望相助”的民族情谊。

国产大邮轮“爱达·魔都号”、高铁电视、长龙航空，以及南京、苏州、南昌等十城地铁，也联合淘宝送出专属新春红包。海、陆、空交通工具齐齐加入，主打一个全覆盖，让归家旅途中的人们也都能收到一份新春惊喜。

知名景点、旅游目的地也加入进来。如火了一整个冬天的“尔滨”，各大景区争相在淘宝上回馈“南方小土豆”，黑龙江旅游局也把“黑龙江礼物”搬上淘宝。河南文旅也不甘示弱，派出优秀代表——云台山财神殿，也来发红包，欢迎淘宝用户到云台山“迎财神”。

事实上，淘宝的春节红包不光只在线上。淘公仔还将在春节假期化身“财神爷”，随机空降全国各地。高铁、机场、影院、地铁站，邮轮港、各大旅游景点……你都有可能撞上“财神爷”，领到现金大红包。

据了解，淘宝发发乐活动于2月5日上线，一直持续到2月17日。打开淘宝APP搜索“淘宝发发乐”，或者其他加码专属口令即可参与活动。拿到专属新春红包拆开并分享给好友可不断积累红包金额，分享给88VIP用户、新用户，红包金额还能加倍，开多少就可用多少，最高可得1888元。

不同于业内诸多红包玩法需要攒满特定金额才可使用，此次淘宝发发乐红包，不用攒满直接发放，开多少就可用多少，累计红包金额会实时发放到消费者的红包账户中：开满专属红包额度的用户，即可上淘宝随时下单心仪宝贝；而未开满专属红包额度的用户，在2月17日晚8点至2月24日24点，无论集到多少金额，皆可在淘宝天猫上用于购物。

(责编：董童、李源)
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