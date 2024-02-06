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消费需求日趋多元 唐彬森：饮料行业具备“周期穿越”潜力

2024年02月06日15:50 | 来源：人民网
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人民网北京2月6日电 （记者许维娜）随着健康中国2030等战略规划的稳步实施，公众对健康问题的关注程度日益提升，对糖摄入过量等健康问题的关注也呈现出同样的趋势。以饮料行业为例，近几年以“0糖0卡0脂”为主打产品的元气森林，进一步满足消费者多元化个性化需求。

当前，我国饮料市场展现出丰富的多样化发展态势，产品、市场营销以及分销渠道日趋多元化。因此，产品生命周期显著缩短，软饮料企业需全面提升综合实力以应对市场变化。

根据《2023-2028年中国饮料行业现状及发展投资前景预测分析报告》显示，预计2023年中国非酒精饮料行业零售额有望突破17000亿元。2022年至2027年，非酒精饮料的总体市场预计将以约8.5%的年复合增长率增长，2027年将达到人民币23793亿元。

近日，元气森林创始人唐彬森表示，在当前经济增长放缓的大背景下，坚信饮料行业具备“周期穿越”的潜力：在未来二十年里，伴随着消费观念的日益多元化和升级，中国消费者的日常消费将呈现出新的分层和裂变现象。这是机会更是挑战。

在唐彬森看来，我国消费者始终对更高品质、更健康、更有功能性和更多场景价值的产品充满需求，行业想象空间仍然持续存在。

但作为饮料行业的初学者，唐彬森认为，想要获取更广阔的市场空间，需要的是建立一套可以“把产品品质做好、把用户和伙伴们服务好，自身管理不要掉线，及时发现问题解决问题，持续创造价值”的综合管理体系。

对于快消企业而言，强有力的渠道建设是提升竞争力的重要路径。据了解，自2022年以来，元气森林进行一系列内部组织架构调整，并成立了专门的稽查小组，秉持及时、透明、全流程原则，通过定期和日常随机稽查，对销售各项数据的真实性进行核实。

据了解，不久前元气森林召开经销商大会，提出了秉持“长期主义”与合作伙伴共建尊重、诚信、平等、共赢的新型伙伴关系。唐彬森表示，实现伙伴共赢多赢是企业的努力目标，企业同伙伴“双向奔赴”才有美好前程。

元气森林方面透露，2024年其将更加重视对于经销商、供应商伙伴权益的维护，为伙伴持续培育制度化、良性化的发展土壤；并通过扩大分销的深度和广度、落地更多优商政策等实现对伙伴的赋能，推动企业与广大合作伙伴共同成长、彼此成就。

“我坚定认为传统消费行业尤其饮料领域的机会是长线客观存在的。我们在尊重传统的同时，更要珍惜未来20年，踏踏实实把朋友交好，把产品做好，把管理做好。”唐彬森说。

(责编：方经纶、吕骞)
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