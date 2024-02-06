人民网北京2月6日电 （记者王仁宏）今日，北京市住房和城乡建设委员会、北京市通州区人民政府联合发布通知：即日起，具有本市购房资格且符合以下四类条件之一的家庭可在通州区购买1套商品住房。相比此前，取消了对落户、社保或纳税需满3年的要求。

其中，在本市未拥有住房的本市户籍居民家庭；在本市已拥有1套住房的通州区户籍居民家庭；在本市已拥有1套住房，与在通州区注册或经营的企业、疏解搬迁至通州区的党政机关、企事业单位存在劳动关系的本市户籍居民家庭；以及，在本市未拥有住房，与在通州区注册或经营的企业、疏解搬迁至通州区的企事业单位存在劳动关系的非本市户籍居民家庭，均可在通州区购买1套商品住房。

1月26日，住房城乡建设部召开城市房地产融资协调机制部署会，提出“充分赋予城市房地产调控自主权，各城市可以因地制宜调整房地产政策”。

在此背景下，各地楼市调整力度不断加大，多个热点城市加快了楼市“松绑”步伐。

据不完全统计，部署会后，已有上海、广州、苏州、海口等对当地限购政策进行调整。

其中，上海宣布，非上海本地户籍居民连缴社保或个人所得税满5年后，即可在外环以外区域（崇明区除外）限购1套住房；广州明确放开120平方米以上的住房限购，支持“租一买一”“卖一买一”；海口对人才购房政策进行优化，符合要求的人才购房可享受本地居民同等待遇；苏州则宣布将在全域放开购房限制。

业内人士认为，此轮政策调整是各地在房地产市场发展新形势下，及时对限购政策进行优化调整，以更好满足居民合理购房需求，为市场发展创造良好政策环境。

广东省住房政策研究中心首席研究员李宇嘉表示，通州退出限购，是本着共享城市和区域发展红利的原则，吸引各地的增量资金进入本地房地产市场，促进区域开发与房地产和新型城镇化协同发展。

(责编：王仁宏、吕骞)

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